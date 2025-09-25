Il Pisa saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta in casa del Torino: il commento Alberto Gilardino al termine del match

Luca Paesano Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 23:49)

All'Olimpico Grande Torino, ai granata basta un gol di Cesare Casadei nel primo tempo per mettere in cassaforte il passaggio del turno in Coppa Italia. Nulla da fare invece per il Pisa, che ci prova fino alla fine, con una grande occasione per pareggiare nel finale, nonostante l'inferiorità numerica per il rosso a Cuadrado. Al termine della gara, Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di Mediaset per analizzare la sfida.

Pisa ko, Gilardino: "Messaggi positivi, i risultati arriveranno" — "È un risultato negativo ma devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Hanno giocato tantissimi giocatori giovani e riuscire a tenere una mezz'ora con un uomo in meno non era scontato", ha commentato Gilardino ritenendosi tutto sommato soddisfatto per la prestazione della sua squadra.

Poi il tecnico prosegue nella sua analisi: "Siamo riusciti a stare bene in campo e anche a creare situazioni pericolose, ci sono stati i presupposti per andare anche a riprenderla. Noi avevamo tanti giocatori che nell'ultimo periodo avevano giocato veramente poco. Quindi ci sono messaggi assolutamente positivi. Adesso dobbiamo pensare a recuperare perché tra tre giorni abbiamo un'altra partita importante".

Il Pisa continua a collezionare complimenti, ma fatica ancora ad ottenere risultati. "Questa è un po' l'amarezza di quest'ultimo mese. I complimenti ci fanno piacere ma alla fine non servono a nulla. Dobbiamo essere bravi a mantenere questo atteggiamento e trasformare in punti tutto quello che facciamo durante la settimana", ha commentato Gilardino al riguardo.

Infine, l'allenatore del Pisa si sofferma su quelli che sono gli aspetti su cui la sua squadra deve ancora migliorare per poter essere più incisiva: "Nell'ultimo periodo abbiamo lavorato tanto e dobbiamo lavorare ancora negli ultimi 25 metri. Costruiamo e arriviamo lì davanti ma dobbiamo aumentare i presupposti per poter fare male alle avversarie. C'è grande disponibilità da parte dei ragazzi, poi è naturale che ci sia anche un processo di crescita. Ci sono tanti esordienti, qualche giocatore straniero arrivato negli ultimi giorni di mercato. Sono tutte situazioni che possono far sì che la squadra maturi. Se lavoriamo in un certo modo sono convinto che i risultati poi arriveranno".