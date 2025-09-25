Il centrocampista del Pisa va subito sotto i ferri dopo il problema muscolare accusato la scorsa settimana: lungo stop per l'olandese

Federico Iezzi Collaboratore 25 settembre - 15:34

Brutta tegola per il Pisa e Alberto Gilardino: Calvin Stengs ha subito un infortunio muscolare agli adduttori in allenamento. L'olandese è già volato in Finlandia per operarsi e sarà indisponibile per diversi mesi. Per il club toscano è una defezione seria perché la squadra faceva molto affidamento sul centrocampista offensivo.

L'infortunio di Stengs — Subisce una improvvisa e lunga battuta d'arresto l'avventura italiana di Calvin Stengs. I problemi del centrocampista erano stati annunciati da Gilardino in conferenza stampa, prima della partita contro il Napoli in campionato: "Stengs ha avuto un problema all'adduttore. Aspettiamo gli ultimi esiti ma credo che l'infortunio all'adduttore sia stato grave. Speriamo che i tempi non siano lunghi, se non lunghissimi". Dopo il fine settimana i timori del tecnico sono diventati realtà. Il classe 1998 aveva accusato un forte dolore all'adduttore in allenamento e aveva dovuto fermarsi prima dei suoi compagni. Il centrocampista è arrivato in Italia dal Feyenoord appena un mese fa, alla fine della sessione di calciomercato.

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

L'operazione e i tempi di recupero — La notizia è che il calciatore ha deciso di operarsi. Stengs, infatti, è volato in Finlandia e qui sarà sottoposto ad intervento chirurgico ad opera del celebre dottore dei calciatori, il professor Lasse Leimpainen. Per il giocatore i tempi di recupero sono lunghi: si parla di due o tre mesi di stop. Stengs, già vittima di diversi infortuni che ne hanno rallentato l'affermazione nelle ultime stagioni, potrebbe tornare disponibile per l'undici del tecnico del Pisa solo a dicembre.

Un problema serio per Gilardino, che ora dovrà trovare delle soluzioni alternative per il suo centrocampo. E dovrà farlo subito, visto che i neroazzurri scendono in campo stasera per la Coppa Italia contro il Torino. E non è l'unico indisponibile nella rosa pisana: si è infortunato anche Tomas Esteves e sono da valutare le condizioni di Daniel Denoon che ha avuto un problema muscolare.