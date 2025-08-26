Il giornalista olandese Mikos Gouka analizza il talento offensivo olandese in arrivo al Pisa, evidenziandone le qualità tecniche e la necessità di ritrovare la forma fisica per incidere pienamente in campo

Stefano Sorce 26 agosto - 16:29

Dalle luci della Eredivisie ai riflettori della Serie A, Stengs arriva al Pisa con l’obiettivo di ritrovare continuità e forma dopo stagioni sfortunate. Giocatore tecnico, offensivo e capace di creare occasioni da gol, ha vissuto alti e bassi tra AZ Alkmaar, Nizza e Feyenoord, e un grave infortunio al ginocchio che ne ha rallentato la corsa verso il successo internazionale.

Per capire meglio il percorso e le qualità del centrocampista olandese, abbiamo parlato con Mikos Gouka, giornalista di AD.nl e profondo conoscitore del calcio nei Paesi Bassi. Gouka ci ha raccontato le difficoltà incontrate da Stengs, i momenti di gloria con la nazionale olandese e il talento che ancora oggi lo rende un giocatore capace di fare la differenza in campo, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera proprio sotto gli occhi dei tifosi pisani.

"Stengs è un ottimo giocatore, mi ricorda Bernardo Silva" — Quali sono le ultime notizie su Calvin Stengs al Pisa?

"Calvin Stengs sarà un nuovo giocatore del Pisa. Arriverà in prestito con diritto di riscatto".

Puoi parlarci della sua carriera e del suo passato calcistico?

"Stengs è un buon giocatore, ma finora ha avuto un po’ di sfortuna: quando giocava nell’AZ Alkmaar ha subito un grave infortunio al ginocchio. Successivamente, Slot, il suo allenatore al Feyenoord, lo prese dopo due buone stagioni al Nizza ed all'Anversa. A Rotterdam ha giocato bene, tanto da tornare a far parte della nazionale olandese in quel periodo. La scorsa stagione, però, è stata condizionata da numerosi infortuni, e quest’anno, con l’allenatore Van Persie, non ha ancora avuto minuti in campo. Per questo motivo ha deciso di cambiare squadra. L’anno scorso non ha superato le visite mediche con il Charlotte FC, altrimenti sarebbe già stato venduto".

Quale giocatore ti ricorda?

"Stengs, per alcuni aspetti, mi fa venire in mente Bernardo Silva. Ma stiamo comunque parlando di un calciatore non così veloce e soprattutto più alto, visto che l'olandese è 187 centimetri".

Quanto potrà incidere Stengs nel gioco offensivo del Pisa?

"L'olandese rimane un giocatore di qualità: tecnico, offensivo e talvolta utilizzabile anche come esterno. È esperto e capace di creare occasioni da gol. L’unico aspetto da migliorare è la condizione fisica per reggere il ritmo di tre partite a settimana, ma al Pisa, senza impegni europei, questo non dovrebbe rappresentare un problema".