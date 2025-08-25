Gilardino dopo Atalanta-Pisa: “Cercheremo di raggiungere l’obiettivo”

Il tecnico della squadra toscana ha elogiato la prova dei suoi calciatori dopo il pareggio contro una squadra molto più forte tecnicamente e con più esperienza.

Giorgio Abbratozzato 25 agosto - 00:18

Il Pisa di Alberto Gilardino ha pareggiato 1-1, conquistando il primo punto in Serie A alla prima giornata contro un avversario più forte. L'allenatore della neopromossa è stato intervistato ai microfoni di DAZN e si è mostrato soddisfatto. Il tecnico sa che il percorso è lungo e l'obiettivo finale è la salvezza, ma per raggiungerla il cammino non sarà affatto facile.

Gilardino: "Complimenti a tutti, hanno dimostrato sacrificio e voglia" — Alberto Gilardino ha fatto i complimenti a tutta la squadra per la prestazione mostrata sul campo nonostante un secondo tempo difficile. Ha commentato così la prestazione dei suoi: "Faccio i complimenti a tutti, a tutto il mondo Pisa. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo contro una squadra forte. Dal 8' in poi con il tiro di Angori abbiamo capito di poterci stare. Normale che nel secondo tempo l'Atalanta abbia alzato i giri del motore e ci abbia messo in difficoltà, ma li abbiamo affrontate con voglia di sacrificarsi".

In seguito ha risposto a una domanda sul suo ritorno in Serie A: "Ero fuori dalla Serie a da qualche mese, rientrare in questo stadio con una neopromossa mi gratifica molto. Il cammino passa dalla quotidianità, passo dopo passo cercando di giungere all'obiettivo". L'attuale allenatore del Pisa ha trovato una piazza piena di entusiasmo, che ora sogna la salvezza in Serie A, dopo essere stato esonerato dal Genoa all'inizio della stagione scorsa.

Tanti volti nuovi in Serie A per il Pisa Il tecnico della squadra ha deciso di schierare dal primo minuto 7 giocatori che hanno esordito nella massima serie. Gilardino ha dato fiducia a un gruppo dopo aver apprezzato le qualità individuali di molti giocatori che hanno conquistato la Serie A la scorsa stagione. Ha risposto a una domanda su questo tema dicendo: "Ho avuto subito le sensazioni che questi ragazzi avessero qualcosa di speciale da quando ho iniziato a lavorare con loro. Ho detto loro che il cammino è lungo e tortuoso, ma possiamo toglierci le soddisfazioni, abbiamo fatto i primi cinquecento metri di una lunga maratona".

Il campione del mondo nel 2006 con l'Italia ha una fiducia smisurata nella sua squadra, e sta dimostrando una grande unione con la città.