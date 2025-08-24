Al 64' di Como-Lazio si è registrato un momento storico per la serie A. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 con una partita ben gestita e la rete di Douvikas su assist del talentuoso Nico Paz. I lariani macinano trame di gioco, fantasia e tanta concretezza, sbilanciandosi alla ricerca del secondo gol. La Lazio formato Sarri 2.0 non ci sta a vestirsi da vittima sacrificale e mette il turbo: lancio lungo per Castellanos che insacca alle spalle di Butez e rimette i biancocelesti in corsa. L'arbitro Manganiello però, vuole rivedere l'azione al Var con il primissimo, tanto atteso Var announcement.
L'esordio
Como-Lazio, momento storico per la serie A: arriva il primo Var announcement
Como-Lazio e il primo Var announcement ufficiale in serie A—
Como-Lazio apre il pomeriggio domenicale della prima giornata di serie A. Il gioco dei lariani è spumeggiante, confermando Fabregas grande stratega. Nico Paz è tra i migliori in campo, pennellando l'assist che al 47' porta in vantaggio i padroni di casa con la marcatura di Douvikas. La Lazio ha grandi difficoltà a gestire la manovra e a trovare i giusti spazi ma al 64' qualcosa cambia inaspettatamente: Castellanos riceve palla e si invola verso la porta con Butez fuori dai pali, insaccando un tiro che termina preciso in gol. Il Taty esulta ma il direttore di gara Manganiello vuole rivedere l'azione al Var, protagonista inconsapevole di un momento storico: il primo announcement in serie A.
L'annoucement dell'arbitro Manganiello e la sua decisione—
L'arbitro Manganiello si ferma e attende così la revisione al Var in un momento topico di Como-Lazio. Non c'è bisogno di rivedere le immagini dal campo, arrivandogli la comunicazione del possibile offside. Dopo aver richiesto il microfono aperto così come da procedura, non senza intoppi, comunica ai tifosi, a voce alta il verdetto: "Dopo aver revisionato le immagini del gol del numero 11 della Lazio, la posizione è da considerarsi in fuorigioco". Arrivano subito i fischi dei supporter laziali presenti per un momento che resterà ben impresso nella storia della serie A.
