Al 64' di Como-Lazio si è registrato un momento storico per la serie A. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 con una partita ben gestita e la rete di Douvikas su assist del talentuoso Nico Paz. I lariani macinano trame di gioco, fantasia e tanta concretezza, sbilanciandosi alla ricerca del secondo gol. La Lazio formato Sarri 2.0 non ci sta a vestirsi da vittima sacrificale e mette il turbo: lancio lungo per Castellanos che insacca alle spalle di Butez e rimette i biancocelesti in corsa. L'arbitro Manganiello però, vuole rivedere l'azione al Var con il primissimo, tanto atteso Var announcement.