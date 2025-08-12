UFFICIALE – Álvaro Morata è del Como: addio a Milan e Galatasaray

Lo spagnolo era in prestito al club turco e, dopo diversi dialoghi tra le parti, è stato trovato l'accordo economico per chiudere la trattativa

Jacopo del Monaco 12 agosto - 19:16

Altro colpo di mercato per il Como, che ha messo a disposizione di Cesc Fábregas un attaccante di esperienza come Álvaro Morata. Dopo aver risolto il tortuoso triangolo diplomatico che ha coinvolto Milan e Galatasaray, lo spagnolo può finalmente fare il suo ritorno in Serie A.

La carriera di Morata Centravanti classe 1992, ha buone doti fisiche e tecniche. Dispone di buona finalizzazione ed abilità nel colpo di testa. Nel 2010 ha esordito in Liga col Real con cui, in quattro stagioni, ha vinto campionato, Copa del Rey, Supercoppa nazionale e Champions League. Nel 2014 passa alla Juventus e debutta in Serie A a settembre contro l'Udinese. In due annate bianconere, ha conquistato 2 Scudetti, altrettante Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. Morata torna al Real Madrid per la stagione 16/17 e vince: Liga, Champions, Supercoppa UEFA, Mondiale per Club.

Successivamente, gioca per 18 mesi al Chelsea e vince la FA Cup 17/18. Poi torna in Spagna, ma stavolta all'Atlético Madrid, dove gioca fino al 2020 prima di tornare alla Juventus per altre due e vince Coppa Italia e Supercoppa. Nelle due annate seguenti gioca nuovamente per i Colchoneros. La scorsa estate, dopo aver vinto l'Europeo con la Spagna, viene acquistato dal Milan, debuttando con gol contro il Torino. A gennaio vince la Supercoppa Italiana contro l'Inter prima di passare in prestito con riscatto al Galatasaray, dove vince campionato e Coppa turca.

Nei mesi scorsi, sulla piattaforma streaming Movistar Plus, è uscito il documentarioNon sanno chi sono, che tratta della vita lavorativa e privata dell'ex Real Madrid da un punto di vista più intimo.

Morata al Como: dettagli dell'operazione e comunicato ufficiale — Nelle scorse settimane, Milan e Como hanno trovato l'accordo per il trasferimento del centravanti. Prima, però, andava terminato il prestito al Galatasaray, che voleva un indennizzo economico. In questi giorni, club turco ha annunciato la risoluzione del prestito del giocatore col Milan che ha versato nelle loro casse 5 milioni di euro , Morata è arrivata al Como in prestito oneroso per 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a circa 9 milioni. L'ex rossonero ha firmato un contratto stagionale con opzione di rinnovo fino al 2029. Ecco il comunicato ufficiale:

"Il Como 1907 annuncia l’arrivo a titolo temporaneo con obbligo di riscatto di Álvaro Morata. Arriva a Como dopo aver vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e della nazionale spagnola.

Con i suoi club, Morata ha vinto due Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per club FIFA, due Serie A, due campionati spagnoli e la Süper Lig turca. Il suo palmares include anche tre Coppe Italia, una FA Cup, l’Europa League e diverse Supercoppe nazionali.

Con la maglia della Spagna, Morata ha collezionato 86 presenze e 37 gol. Ha guidato la nazionale alla vittoria agli Europei 2024 e nella Nations League 2023, dimostrando tutta la sua leadership".