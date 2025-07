Pisa, successo nell’ultimo test a Morgex: battuta la Pro Vercelli 1-0

Il Pisa di Alberto Gilardino chiude la prima fase del ritiro precampionato in Valle d’Aosta con una vittoria per 1-0 contro la Pro Vercelli. Il gol decisivo è di Piccinini al 39esimo minuto. Prossimo test contro l’Empoli il 30 luglio.

Il Pisa di Alberto Gilardino chiude con un successo l’ultima amichevole del ritiro precampionato in Valle d’Aosta. I nerazzurri si sono imposti 1-0 contro la Pro Vercelli sul campo del Centro Sportivo “Valdigne Mont Blanc” di Morgex, grazie a una rete siglata da Piccinini al 39′ del primo tempo.

Buona prova davanti a tanti tifosi nerazzurri

La squadra toscana ha giocato davanti a un folto pubblico, con numerosi tifosi arrivati in Valle d’Aosta per salutare l’inizio della stagione del grande ritorno in Serie A. Gilardino ha ruotato tutta la rosa a disposizione, dando spazio sia ai titolari che ai giovani e ai nuovi innesti.