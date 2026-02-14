Il risultato che non ha cambiato il commento del tecnico di casa Hiljemark che in conferenza stampa post partita si congratula con i suoi per la prestazione di fronte a una big come il Milan.

Alessia Bartiromo 14 febbraio - 01:10

Il Pisa si arrende al Milan, con le reti di Loftus-Cheek e Modric che regalano i tre punti ai rossoneri. Non basta il gol di Loyola per il pari momentaneo, con i nerazzurri che hanno disputato una buona gara, condannati da due ottime azioni della squadra di Allegri. Il rigore sbagliato da Fullkrug e il rosso a Rabiot hanno scaldato un ambiente molto caldo, con il risultato che non ha cambiato il commento del tecnico di casa Hiljemark che in conferenza stampa post partita si congratula con i suoi per la prestazione di fronte a una big come il Milan.

Pisa-Milan, il commento di Hiljemark post partita — La prestazione del Pisa contro il Milan ha convinto il tecnico Hiljemark che si è complimentato con i suoi ragazzi per il ritmo e la qualità messe di fronte a una squadra importante come quella rossonera, andando vicinissimi alla conquista del pareggio. "Tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta - dichiara l'allenatore in conferenza stampa - ed è un risultato molto difficile da commentare perché non posso dire niente ai miei ragazzi. Siamo stati puniti sulle due uniche palle gol che abbiamo sbagliato subendo così la massima punizione, abbiamo segnato in un buon momento ma un campione come Modric ha poi fatto la differenza con una giocata personale. Resta una sconfitta che fa male, anche lo spogliatoio si è particolarmente dispiaciuto ma, dopo aver metabolizzato, ripartiremo più carichi di prima".

"C'è bisogno di grande energia, in palio ci sono ancora tanti punti e dobbiamo disputare 13 partite, da domani penseremo già alla prossima contro la Fiorentina, pronti a dare tutto. Stojilkovic? ha fatto un gran lavoro senza palla ed era quello che serviva oggi. Tatticamente mi sembrava il giocatore giusto da schierare e l’ha dimostrato. Ho aspettato per effettuare i cambi perché non volevo alterare il ritmo e l'equilibrio del match ma purtroppo è andata così, non possiamo cambiare il passato. Dobbiamo solo lavorare sulla cura dei dettagli e a maggiore attenzione, pronti a ripartire più forti di prima", conclude.