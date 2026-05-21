Una stagione sta volgendo al termine. Un lungo cammino fatto di sorrisi, pianti e tanta rincorsa. Ma c'è ancora chi lotta per un posto in paradiso. In Serie B e in C, ci sono ancora i playoff per aggiudicarsi gli ultimi biglietti disponibili per la promozione. Un quadro si è già delineato ieri notte: il Catanzaro ha resistito al tornado del Palermo e ha raggiunto il Monza in finale playoff per un posto in A. In C la situazione è leggermente più caotica: saranno Salernitana, Brescia, Ascoli e Catania a disputare le semifinali per accedere all'eventuale finale che darebbe l'attesa salita in Serie B. Ecco cosa succede ora.

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Playoff Serie B

Playoff Serie C

Tra pochi giorni scopriremo chi, insieme a, andrà in Serie A. La sfida è a due, tra Monza e Catanzaro. I brianzoli hanno fatto il loro, mandando ko nella doppia sfida la Juve Stabia di Abate. Stesso discorso per gli uomini di Aquilani. Ma qui, si tratta più di un'impresa. Ilera sfavorito col Palermo ma è riuscito, grazie alle tre reti al Ceravolo, a prendersi uno storico successo. Ora manca l'ultimo passo, quello più importante: quello che dà la gloria. Si parte il 24 maggio, con l'andata. Poi ci sarà il ritorno il 29. Il primo appuntamento è al Ceravolo, poi l'atteso ritorno all'U-Power Stadium di Monza.entrano nel vivo e la corsa all’ultimo posto disponibile insi fa sempre più serrata. Con il passaggio alle semifinali, il numero delle contendenti si è ulteriormente ridotto e la tensione cresce gara dopo gara. A raggiungere il penultimo atto sono Union Brescia, Ascoli, Catania e Salernitana. L’Union Brescia ha imposto la propria superiorità eliminando ilcon un 3-0 complessivo senza discussioni. Più combattuto il percorso dell’Ascoli, che ha superato il Potenza grazie a un successo di misura maturato nel doppio confronto. Spettacolare la sfida tradopo un ritorno chiuso sul 3-3, sono stati gli etnei a qualificarsi in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare.

Netta, infine, l’affermazione della Salernitana, che ha travolto il Ravenna con un 4-0 complessivo. Il quadro delle semifinali è ora definito: da una parte Salernitana contro Union Brescia, dall’altra Ascoli contro Catania. In palio non solo la finale, ma un passo decisivo verso la promozione. L’ultimo atto si disputerà sul campo della vincente della sfida tra Salernitana e Union Brescia, che beneficerà così del vantaggio del fattore casa nella gara decisiva per la Serie B.

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