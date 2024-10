Pogba, messaggio alla Juve: “Il futuro? Sono ancora sotto contratto…”

Paul Pogba torna a parlare alla stampa dopo l'ufficialità della riduzione della squalifica. Lo stop per doping è passato da 4 anni a 18 mesi e permetterà al centrocampista di proprietà della Juventus di tornare in campo a marzo. Il francese rompe il silenzio e manda un messaggio anche ai bianconeri.

Pogba: "Il Marsiglia? Sono sotto contratto, sono in un club. Ma mai dire mai"

Pogba ha parlato così a 'L'Equipe': "Il Marsiglia? La prendo a ridere perché è lo zio Pat, lo ha detto scherzando. Sono ancora sotto contratto quindi non è credibile. La possibilità di venire a giocare in Ligue 1? Io sono in un club, sto solo pensando a tornare e ad uscire da questa situazione. Certo, non si sa cosa ci riserverà il domani, quindi mai dire mai". Messaggio anche alla Juventus? Staremo a vedere.