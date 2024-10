Paul Pogba lascerà la Juventus: per il centrocampista francese spunta l'ipotesi Marsiglia ma manca l'offerta.

Gennaro Di Finizio 13 ottobre 2024 (modifica il 13 ottobre 2024 | 08:57)

La notizia della riduzione della squalifica di Paul Pogba ha ovviamente aumentato l'attenzione attorno al calciatore francese. L'ex Manchester Unitednegli scorsi giorni ha ricevuto la notizia tanto attesa: è arriva la conferma da parte del TAS di Losanna per quanto riguarda la squalifica causa doping: il centrocampista della Juventus si è visto ridurre la pena da 4 anni a 18 mesi. Una notizia che ovviamente apre scenari importanti per il futuro del centrocampista francese.

In questo modo, infatti, Pogba potrebbe tornare in campo già a marzo, ed è per questo che diverse squadre si stanno mobilitando per capire in che modo poter mettere le mani sul calciatore della Juventus.

Pogba, l'addio alla Juve è certo: occhio al Marsiglia — La rescissione del contratto, infatti, sembra un aspetto assolutamente logico e naturale, almeno stando a quanto riportato proprio in queste ore da diversi organi di stampa. Ecco perchè l'entourage del ragazzo starebbe cercando una soluzione per permettergli di tornare in campo proprio a Marzo 2025.

Secondo quanto riportato in queste ore dal portale 'Le Provence', il Marsiglia sarebbe una delle squadre interessate a Pogba: il ds Benatia avrebbe dato vita ai contatti già da qualche tempo.

Pogba, però, al momento non risulta una priorità del Marsiglia, non sono dunque arrivate offerte concrete per il calciatore: le prossime settimane potrebbero vedere la situazione sbloccarsi, al momento il Marsiglia resta una soluzione per Paul ma non ancora concreta.