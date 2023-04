Quel murales è il suo “trofeo più bello”: Zola ringrazia la sua Oliena

Ad Oliena, in provincia di Nuoro, l’artista locale Luigi Columbu ha realizzato un murale in onore di Gianfranco Zola

“Il mio viaggio è partito da qui. Tutto è iniziato qui. E, nel mondo, ho sempre portato la mia Terra, la mia gente, con me: nel cuore e nella testa. Questo murales, il mio trofeo più bello. Grazie Oliena”. È un post carico di emozioni quello pubblicato sui social da Gianfranco Zola, sull’inaugurazione del grande murale a lui dedicato e che è stato realizzato dall’artista di Oliena, Luigi Columbu, con il coinvolgimento di alcuni ragazzi delle scuole.

"Un plauso alle ragazze e ai ragazzi coinvolti nei laboratori, all’artista olianese Luigi Colombu, autore dell’opera e, soprattutto, ad un emozionato Gianfranco Zola, sempre disponibile e fortemente affezionato alle sue origini olianesi – scrive in una nota il comune di Oliena -. Il nostro paese ha dato i natali ad un lungo elenco di personaggi celebri e Gianfranco Zola è uno di questi: un ragazzo come tanti che ha iniziato a tirare calci al pallone nei campetti impolverati di periferia, per poi arrivare a deliziare le platee di tutto il mondo con le sue straordinarie prodezze calcistiche".