Derby sardo limitato: Olbia-Torres solo per i residenti in provincia di Sassari

Otto punti in più per la Torres nel girone B di Serie C, ma la vittoria ottenuta ad Alessandria ha rilanciato e rinvigorito l'Olbia quart'ultimo in classifica. Nasce così il derby sardo di domenica 26 febbraio alle 14.30 allo stadio Nespoli di Olbia. L'ultimo derby sardo di campionato risale al 9 marzo 2008 e l'Olbia vinse 2-0.