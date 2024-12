Roma, Ranieri: “Sono soddisfatto, giocando così la vittoria arriverà”

Una buona Roma riesce a strappare un ottimo punto in trasferta contro il Milan. A San Siro è andato in scena un match decisamente vibrante, in cui le due formazioni non si sono risparmiate e si sono fronteggiate a viso aperto. Alla fine, per quanto visto da una parte e dall'altra, il pareggio può essere forse il risultato più giusto per questa sera. Al termine della gara, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.