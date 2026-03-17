La complessa esperienza romanista del centrocampista del Marocco ha ricevuto un'ulteriore colpo: l'efferata rapina subita nella notte ha lasciato sconvolti tutti gli elementi del nucleo familiare

Pietro Rusconi Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 19:08)

La stagione 2025-26 di Neil El Aynaoui non sta procedendo come previsto. Il talentuoso centrocampista marocchino è sbarcato in Serie A durante l'estate appena trascorsa. Un'ottima stagione col Lens (24 presenze con 8 reti) ha convinto Frederic Massara ad investire 23.5 milioni di euro per portarsi il talento di 24 anni nella capitale italiana. Tuttavia, il nazionale marocchino sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Il tabellino conta ancora 0 reti in A (1 assist) e 1 sola in Europa League, contro il Midtjylland. Anche col Marocco, Neil El Aynaoui ha ricevuto una brutta botta. Seppur la sua competizione sia andata a gonfie vele con un torneo da assoluto protagonista, l'epilogo di squadra è stato fallimentare (la celeberrima finale persa col Senegal).

Tuttavia, non è solo la dubbiosa collocazione tattica da parte di Gasperini a rendere complicato il periodo italiano dell'ex Lens. Infatti, durante la notte appena passata è accaduto qualcosa di più terribile di qualche incomprensione di campo. Neil El Aynaoui e la famiglia sono così stati aggrediti e rapinati all'interno dell'abitazione del calciatore della Roma.

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Paura in casa Neil El Aynaoui —

L'incidente ha avuto luogo nella casa del giocatore nella zona di Castel Fusano verso le 3 del mattino. Sei uomini mascherati ed armati hanno fatto irruzione nell'abitazione dopo aver rimosso le sbarre della finestra in soggiorno. Neil El Aynaoui, primo a comprendere costa stesse avvenendo, ha dovuto inginocchiarsi e spostarsi in una stanza con tutto il resto della famiglia (madre, compagna, fratello e cognata).

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Proprio la madre di Neil El Aynaoui è intervenuta al TG1 per raccontare le emozioni durante l'avvenimento spiacevole: "Mi hanno puntato un coltello alla gola, hanno preso tutto e se ne sono andati dicendoci di stare zitti". Il valore della refurtiva ammonterebbe circa a 10 mila euro, tra cui un Rolex e alcune borse firmate. La Roma intanto ha concesso un permesso speciale al calciatore per saltare l'allenamento odierno in vista del match europeo contro il Bologna.

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