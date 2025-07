Nuova avventura per l'ex fantasista: dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha deciso di intraprendere la carriere di allenatore: sarà nello staff della Carrarese

Mattia Celio Redattore 20 luglio - 12:09

Per Riccardo Saponara inizia un nuovo ciclo calcistico. Il classe '91, reduce dall'esperienza in Turchia con l'Ankaragücü, ha ufficialmente deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo 16 anni di carriera. Allo stesso tempo, però, l'ormai ex centrocampista ha deciso di coprire un nuovo ruolo nel mondo del pallone: da oggi sarà un nuovo membro dello staff della Carrarese.

Carrarese, Riccardo Saponara entra nello staff: sarà il nuovo collaboratore tecnico degli azzurri — A 33 anni Riccardo Saponara ha detto basta con il calcio giocato. L'ex centrocampista di Milan, Fiorentina e Verona appende ufficialmente gli scarpini al chiodo per intraprendere una nuova carriera nel mondo del pallone. Il nativo di Forlì ha infatti deciso di intraprendere il corso per diventare allenatore a Coverciano. Dalla prossima stagione di Serie B, dunque, il classe '91 lavorerà al fianco di Antonio Calabro. Serie B che, come ricordiamo, prenderà il via il prossimo 16 agosto.

E' stato lo stesso giocatore ad aggiornare i tifosi sul suo nuovo ruolo tramite il proprio account social: "Ri-cominciamo", ha scritto sulla sua Instagram Story l'ex fantasista. Cresciuto nelle giovanili del Forlì, sua città natale, Saponara ha mosso i primi passi tra i professionisti nel 2008 con la maglia del Ravenna. Dopo quattro anni con l'Empoli il 33 enne compie il salto di qualità indossando la maglia del Milan nel 2013, ma l'avventura in rossonero non sarà memorabile: appena 8 presenze in un anno e mezzo.

Dopo la parentesi sotto il Duomo, il centrocampista si rilancia con la Fiorentina, squadra nella quale tornerà ben tre volte e con la quale realizzerà le sue statistiche migliori: 107 presenze e 11 reti, chiudendo con la sconfitta nella finale di Conference League contro il West Ham nel 2023. Dopo un anno con il Verona, Saponara chiude la sua carriera, appunto, in Turchia con l'Ankaragücü da cui si svincola lo scorso 26 febbraio dopo 15 presenze e 3 marcature.