Mentre Rafa Leao sbaglia un pallone facile sottoporta e gli ingressi di Füllkrug, Nkunku e Gimenez non risolvono nulla, il centravanti della nazionale francese fa aumentare i rimpianti invernali dei rossoneri

Pietro Rusconi Redattore 12 aprile - 20:07

Il Milan apre un periodo di grandi riflessioni dopo la pesantissima sconfitta per 3-0 maturata contro l'Udinese. Le reti di Arthur Atta, Ekkelenkamp e l'autogol di Bartesaghi hanno prodotto una nube enorme sul futuro prossimo dei rossoneri. In dubbio c'è da rimettere tutto. Dalle scelte tattiche fumose e statiche di Max Allegri, fino alle decisioni in sede di calciomercato. Il tecnico italiano, durante la sfida di ieri, ha provato per la prima volta la difesa a 4, istituendo un 4-3-3 richiesto a gran voce dall'inizio. Lo stop al 3-5-2 riduce così la necessità di avere almeno 2 punte ottime (occupate da Leao e Pulisic), aprendo la strada a Santi Gimenez, Chris Nkunku e Niclas Füllkrug come 9 titolari. Tuttavia, guardando la titolarità del portoghese come punta centrale, sembra che nessuno dei tre giocatori sembra essere in grado di convincere a pieno Massimiliano Allegri. Del resto una punta con tutti gli attributi del caso è stata inseguita sia in estate che a gennaio. La costante della ricerca è sempre stata Jean-Philippe Mateta.

Jean-Philippe Mateta ha già superato Füllkrug —

In estate la punta francese del Crystal Palace aveva un costo troppo elevato. Jean-Philippe Mateta infatti veniva da una grande stagione in cui aveva conquistato 2 trofei da protagonista con la squadra di Londra. Successi collettivi supportati dai suoi 17 gol stagionali (19 l'annata precedente) e dal suo instancabile lavoro tattico per Oliver Glasner. Tuttavia, con l'addio di Eze, Guehi e il ridimensionamento del club a gennaio, la punta aveva deciso di trasferirsi altrove. Il contratto giocava a favore di un acquirente, nonostante il Crystal Palace tenesse una valutazione piuttosto alta (35 milioni immediati). Juventus, Aston Villa ma soprattutto Milan, che negli ultimi giorni di mercato aveva chiuso l'operazione in vista dell'estate.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Tuttavia, le visite mediche programmate non hanno dato l'esito positivo (come con Boniface in estate) e il giocatore è tornato a Londra. Al ritorno, Mateta si è operato al ginocchio saltando un mese di partite e adesso sembra essere pronto a giocare sui livelli toccati in precedenza. La doppietta di oggi col Newcastle e la rete con la Fiorentina portano in dote una quantità di marcature superiore di ben 3 volte quelle segnate da Füllkrug in rossonero nel 2026. La punta tedesca infatti ha buttato il pallone in rete solo in 1 match: il 18 gennaio contro il Lecce. Le condizioni di acquisto sono ovviamente diverse rispetto al centravanti della nazionale francese, tuttavia i rimpianti per l'operazione sfumata continueranno ad esserci...