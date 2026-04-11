La genetica si conferma ancora una volta ineccepibile. Il calcio è pronto a regalarci un altro figlio d'arte, ma stavolta nel calcio femminile. Ema Modric, figlia dodicenne di Luka, ha trionfato nella Garino Women's Cup con la formazione Under-13 del Milan, sconfiggendo in finale la Juventus. Il percorso delle baby rossonere è stato netto. Hanno vinto ai quarti per 3-1 contro il Sassuolo (gara in cui Ema ha firmato il tabellino), e in semifinale nel sentitissimo derby con le cugine dell'Inter per 2-0. Papà Luka, però, non ha potuto assistere dal vivo alla vittoria della figlia, perché era in ritiro per la sfida scudetto contro il Napoli. Nonostante ciò, il fuoriclasse croato ha fatto sentire la sua presenza grazie a FaceTime. Il centrocampista del Milan ha seguito tutto in videochiamata e ha rilasciato una dichiarazione d'amore e di stima: "È bravissima, diventerà sicuramente più forte di papà".
FIGLIA D'ARTE
Buon sangue non mente: Ema Modric trionfa col Milan U13. Papà Luka: “Sarà più forte di me”
Il ko col Napoli allontana lo scudetto—
Il weekend in casa Modric, però, non è stato del tutto perfetto. Se la figlioletta è riuscita a vincere, il padre non è riuscito a fare il bis. La sera stessa, il Milan dei grandi è stato sconfitto per 1-0 dal Napoli, grazie alla rete decisiva di Matteo Politano. La partita con i partenopei valeva più dei 3 punti in palio, valeva la permanenza nella lotta scudetto. Con questo passo falso, i rossoneri sono scivolati al terzo posto a -7 dall'Inter capolista, superati proprio dagli Azzurri.
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Obiettivo 200 presenze al sesto Mondiale—
Luka Modric a settembre farà 41 anni, ma vuole continuare a lottare in campo come se fosse ancora un ragazzino. Il croato sarà il capitano della sua Nazionale nei Mondiali in Nord America. Sarà la sua sesta partecipazione a una rassegna iridata. La Croazia è nel Gruppo L con Inghilterra, Panama e Ghana, e debutterà contro gli inglesi il 17 giugno. Grazie alle due amichevoli imminenti contro Belgio e Slovenia, Luka potrebbe raggiungere le 200 presenze con la maglia della Nazionale proprio nella seconda gara del Mondiale contro Panama. Il papà è stato uno dei centrocampisti più importanti della storia del calcio mondiale, ora toccherà alla piccola Ema Modric mostrare il suo vero talento.
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