La genetica si conferma ancora una volta ineccepibile. Il calcio è pronto a regalarci un altro figlio d'arte, ma stavolta nel calcio femminile. Ema Modric, figlia dodicenne di Luka, ha trionfato nella Garino Women's Cup con la formazione Under-13 del Milan, sconfiggendo in finale la Juventus. Il percorso delle baby rossonere è stato netto. Hanno vinto ai quarti per 3-1 contro il Sassuolo (gara in cui Ema ha firmato il tabellino), e in semifinale nel sentitissimo derby con le cugine dell'Inter per 2-0. Papà Luka, però, non ha potuto assistere dal vivo alla vittoria della figlia, perché era in ritiro per la sfida scudetto contro il Napoli. Nonostante ciò, il fuoriclasse croato ha fatto sentire la sua presenza grazie a FaceTime. Il centrocampista del Milan ha seguito tutto in videochiamata e ha rilasciato una dichiarazione d'amore e di stima: "È bravissima, diventerà sicuramente più forte di papà".