Roma-Milan, dove vedere la super sfida di serie A in tv e in streaming LIVE

Le probabili formazioni, le novità e tutte le indicazioni utili per la sfida utile per un piazzamento europeo

Alessia Bartiromo 18 maggio 2025 (modifica il 18 maggio 2025 | 09:05)

Una 37^ giornata di serie A molto speciale quella che tanti tifosi vivranno oggi, con ben 9 partite in contemporanea, previste per questa sera alle 20.45. Tra le più interessanti e sotto i riflettori c'è sicuramente Roma-Milan, sfida che mette in palio tre punti importantissimi per un piazzamento in Europa. Momenti diversi per le due squadre, mood opposti ma la stessa voglia di conquistare la vittoria e terminare la stagione al meglio, per un match che promette grandi sorprese e spettacolo. Scopriamo dove vedere Roma-Milan e tutte le ultimissime sulla partita.

Our last away trip of the season ✈#RomaMilan#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 17, 2025

Il momento delle due squadre — Il momento delle due squadre è molto diverso, un po' meno la settimana appena trascorsa. La Roma è reduce dal ko esterno contro l'Atalanta per 2-1, complicando la sua corsa verso un piazzamento Champions e facendo sorridere invece la Dea, matematicamente al terzo posto in solitaria. Nonostante questo risultato, la gestione Ranieri ha riportato il sorriso tra i supporter giallorossi, facendo dell'Olimpico un vero e proprio fortino, dove è difficilissimo fare risultato per ogni squadra. Inoltre, quella di stasera sarà l'ultima partita casalinga del tecnico giallorosso in panchina, facendo aumentare ancora di più le motivazioni per conquistare un successo.

Se tra i piazzamenti Champions ed Europa League ci sono pochissimi punti di differenza ed è tutto ancora in gioco, il Milan sa che dovrà superare se stesso per strappare un pass per una competizione europea. Missione difficile, difficilissima ma non ancora impossibile con una settimana sicuramente in salita per i rossoneri. Il ko nella finale di Coppa Italia contro il Bologna ha complicato ancora di più la situazione, con il big match di stasera che potrà essere il giusto riscatto per salvare una stagione molto ricca di alti e bassi.

Le probabili formazioni — In casa Roma c'è più di qualche dubbio da sciogliere. Molte le defezioni per mister Ranieri e tutte di un certo peso: out Dovbyk insieme a Dybala e Pellegrini, con il ballottaggio in difesa che coinvolge Celik, preferito a Rensch. Cristante sembra verso una maglia da titolare rispetto a Paredes mentre in attacco Ranieri sceglierà nuovamente la consistenza di Soulé.

Per il Milan torna a disposizione Leao dopo aver osservato un turno di squalifica mentre resta in forse Theo Hernandez non al top della forma ma che dovrebbe farcela per partire titolare. Per il reparto più avanzato, Jovic ha maggiori possibilità rispetto a Gimenez che sarà chiamato in causa sicuramente nella ripresa per dar brio ai compagni e cercare di scardinare la difesa giallorossa, molto organizzata.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulè, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Dove vedere Roma-Milan in tv e in streaming LIVE — Scopriamo adesso dove vedere Roma-Milan, tra le sfide più interessanti della lotta all'Europa della 37^ giornata di serie A. La sfida prenderà il via alle ore 20.45 e sarà visibile come sempre su Dazn con pre partita e ampio post partita. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma dedicata, con l'app a disposizione sia da smartphone che da tablet e da pc. Come sempre ci sarà anche la FanZone, che terrà compagnia ai tifosi con giochi e premi. La telecronaca invece, sarà affidata al duo Testoni-Giaccherini.