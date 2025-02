Roma-Napoli: dove seguire in diretta tv e streaming la sfida che vale la stagione

I giallorossi, guidati da Claudio Ranieri, arrivano carichi dopo le ultime vittorie, contro Francoforte in Europa League e con l’Udinese in Serie A, e una striscia positiva che li ha visti imbattuti nelle ultime sei gare di campionato. Il Napoli di Antonio Conte, invece, è in vetta alla classifica e sogna l’ottava vittoria consecutiva, forte di un successo pesante contro la Juventus. I partenopei tornano all’Olimpico, teatro della loro ultima sconfitta stagionale in trasferta (contro la Lazio in Coppa Italia), pronti a riscattarsi in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa scudetto.