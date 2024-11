Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Juventus.

È già vigilia di campionato per la Serie A, che riapre i battenti domani per l’undicesima giornata con Bologna-Lecce, alle ore 15:00. Alle 18:00 toccherà poi all’Udinese, che ospiterà la Juventus al Bluenergy Stadium. Il tecnico friulano Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampaper presentare la partita.

Udinese, Runjaic in conferenza stampa — Il tecnico ha aperto la conferenza stampa partendo dalla sconfitta in rimonta contro il Venezia: "È una partita che ci ha fatto male, ma ci ha fatto anche bene perché ci ha ricordato che la partita finisce quando l'arbitro fischia. Nel primo tempo abbiamo anche giocato bene, ma nel secondo abbiamo abbassato ritmo e concentrazione. Ne abbiamo parlato e la squadra deve sapere come sta sul campo e come si sviluppa la partita. A Venezia avremmo dovuto di cercare il terzo gol e non ci siamo riusciti, concedendo la possibilità a loro di tornare in gara. Mi prendo la responsabilità, ma dobbiamo mostrare ora con la Juventus che possiamo migliorare”.

E sulla partita con la Juventus: “Si tratta di una partita difficile contro una squadra di assoluto valore, ma contro Inter e Milan abbiamo dimostrato di poter affrontare bene anche le squadre di calibro importante. Ora c'è da dimostrare che possiamo fare anche punti. La Juventus ha più di dieci giocatori di valore in rosa e questo è un vantaggio per l'allenatore, quando c'è un assente ci sono altri ragazzi pronti a dimostrare qualcosa. Noi ci concentriamo su noi stessi per preparare la partita di domani e giocarla come vogliamo, è possibile contro una squadra come la Juventus riuscire ad ottenere dei punti”.

Udinese, Runjaic sugli infortunati: chi recupera e chi no per la Juve — Sulla difesa: “Tourè non sarà a disposizione con la Juventus e giocheranno Kabasele e Giannetti. Dovremo posizionarli bene affinché facciano una buona prestazione difensivamente coprendo bene gli spazi. Voglio sfruttare l'atmosfera di questo stadio che ci rende un avversario difficile da battere in casa”.

Su Kristensen, Ekkelenkamp e Sanchez: “Kristensen si aggregherà alla squadra la prossima settimana, ha avuto un infortunio più grave rispetto a quanto ci si aspettava. Se tutto va bene con l'Atalanta potrà essere convocato e spero che dopo la pausa nazionali sarà al 100%. Ekkelenkamp ha recuperato ed è a disposizione e a parte Alexis Sanchez che è infortunato saranno tutti disponibili per la prossima settimana”.

Infine, gli annunci su Davis e Thauvin: “Davis giocherà dal primo minuto. Thauvin è al 100% pronto, non ha fatto molti allenamenti anche prima del Venezia ma la scorsa settimana si è riunito al gruppo. Non abbiamo molti giocatori di questo calibro con questa esperienza. Anche lui è molto contento di essere di nuovo a disposizione. Sta migliorando e c'è bisogno di un po' di tempo per far sì che tutto il dolore sparisca”.