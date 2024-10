Udinese, Nani attacca l’arbitro Massa: “Perché questa disparità di trattamento?”

Gianluca Nani , il Group Technical Director dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 contro il Venezia , esprimendo forti critiche nei confronti dell'arbitraggio di Massa , in particolare riguardo all'espulsione di Isaak Touré dopo aver fermato la cavalcata di Oristanio diretto in porta.

"Perché è stato espulso Touré?"

Ciò che Nani non riesce a spiegarsi è il motivo del cartellino rosso, estratto per "chiara occasione da rete", considerata la presenza di Kamara in triettoria: "Perché è stato espulso Touré? Non era ultimo uomo, Kamara può ancora intervenire. Perché questa disparità di trattamento? Dopo quello che era già successo contro il Milan, che ci poteva essere il rigore su Kabasele, che ci poteva essere il fallo di mano, lascia stare il mezzo millimetro che per carità quello è giusto. Non è nostra consuetudine fare casino e lì non abbiamo detto nulla. Quello di Touré è fallo ma non è rosso. Perché dopo cinque minuti il loro numero cinque fa un intervento a piedi uniti e non viene ammonito? Lo stesso giocatore che poi verrà ammonito più avanti? Avremmo giocato in dieci contro dieci. Ce la siamo complicata da soli, guardiamo sempre a quello che possiamo fare noi per vincere una partita al di là degli errori arbitrali, però vorrei parità di giudizio. Sul secondo rigore gli prende il braccio, però non può tagliarselo. Io mi sorprendo, Massa è un arbitro esperto e sembrava la prima volta che arbitrava".