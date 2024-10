Venezia, Di Francesco: “Abbiamo dimostrato di lottare per la maglia”

La seconda vittoria in campionato del Venezia arriva in casa contro l'Udinese. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la partita del Penzo in conferenza stampa: "Che valore ha questa vittoria e se c'è la mia mano, con Oristanio? Quando le indoviniamo diventiamo bravi, magari sbagliamo le scelte iniziali. Oristanio arrivava da una stagione dove non aveva giocato con questa continuità, quindi volevo anche provare Yeboah, che è stato penalizzato dal fatto che loro avessero avuto 48 ore in più per recuperare e si vedeva nella loro freschezza. Ho cambiato qualcosa, sono passato al 3-5-2, abbiamo attaccato meglio la profondità. Ci era mancato, è una squadra strutturata e può soffrire questo aspetto. Il valore? E' importante, ma non ci volevo tornare troppo. Vogliamo gente che lotta e questa squadra ha dimostrato di voler lottare per questa maglia".