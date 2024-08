Venezia, Duncan diventa cittadino italiano: “Ora sono Alfredo”

Il 31enne centrocampista ha annunciato la notizia sul suo profilo Instagram, accompagnandola con un messaggio simpatico e significativo...

Alfred Duncan è diventato cittadino italiano. Il centrocampista del Venezia, dopo il ritorno domenica al Franchi contro la Fiorentina, ha vissuto lunedì una pagina importante della sua vita. A riportarlo è "Il Corriere del Veneto".

Duncan, l'adolescenza in Italia — Giunto in Italia da adolescente dal Ghana, fu affidato ad una famiglia di Pistoia. Il 31enne da ieri è cittadino italiano. Duncan, infatti, ha prestato giuramento al municipio del comune di Pescia, in provincia di Pistoia.

Nato ad Accra il 10 marzo del 1993 dal padre Thomas e mamma Laetitia, Duncan arrivò in Italia quando non era neppure sedicenne nel marzo 2009 e fu affidato alla famiglia Giusti di Pistoia.

I nuovi genitori italiani, Francesca e Leonardo Giusti, poi diventato il suo procuratore, lo accolsero nella loro casa con tutto l’amore possibile, affiancandolo a Niccolò, il suo fratellino acquisito, a cui Alfred è molto legato.

La richiesta di cittadinanza italiana fu presentata da Duncan nel 2019, dieci anni dopo il suo arrivo in Italia. Ma, a causa della pandemia, ha subito dei ritardi ed è stata accolta solo di recente. La cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco Riccardo Franchi.

Venezia, il messaggio di Duncan — Il calciatore ha annunciato la notizia sul suo profilo Instagram, accompagnandola con un messaggio simpatico e significativo: "Da oggi sono Alfredo".

Un passato da raccontare, con il calciatore che in una intervista del 2020 ha spiegato com’è arrivato nel Belpaese: "Sono arrivato in Italia che ero molto piccolo. Certamente non è stato facile non è facile per un bambino lasciare tutto, i propri genitori, la propria terra di origine e trasferirsi in un Paese completamente nuovo.

Ma per fortuna qui avevo mio zio, che mi ha aiutato a crescere ed integrarmi e poi l’Italia è un paese meraviglioso che mi ha saputo accogliere.

Anche qui c’è stato un nuovo cambiamento, ho conosciuto persone nuove che mi hanno accolto ed aiutato, rimarrò sempre legato a questa terra, anche per questo sono veramente fiero di essere arrivato alla Fiorentina".

Duncan fu scoperto dagli scout dell’Inter, che lo tesserarono e lo inserirono nel settore giovanile nerazzurro al compimento dei 18 anni. Vinse il Campionato Primavera e le Next Gen Series sotto la guida di Andrea Stramaccioni, per poi debuttare in Serie A il 26 agosto 2012 contro il Pescara.

Nel gennaio successivo, lasciò Milano per fare ritorno nella sua amata Toscana, trasferendosi in prestito al Livorno. Poi ecco Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina dal 2020 al 2024, con una breve parentesi in prestito al Cagliari.

"Accolto come un figlio" — "A Firenze – raccontò Duncan - mi hanno accolto come un figlio, loro per me sono una famiglia e Pescia è la mia casa. L’Inter è stato qualcosa di inaspettato ma bellissimo, una società importantissima, al top in Italia ed in Europa, mi sono potuto allenare con calciatori formidabili, un’esperienza che mi ha dato e mi ha permesso di crescere tanto".