Venezia, Di Francesco: “Oggi ho visto una svolta sotto l’aspetto mentale”

Al Franchi il match finisce senza reti. Gli arancioneroverdi, al primo punto in campionato, nel prossimo turno ospiteranno il Torino dell'ex Vanoli venerdì 30 agosto alle ore 18.30

Davide Capano Redattore 25 agosto 2024 (modifica il 25 agosto 2024 | 21:15)

Il primo pareggio in campionato del Venezia arriva sul campo della Fiorentina. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara del Franchi in conferenza stampa: "Oggi ho visto in parte una svolta sotto l’aspetto mentale, specialmente in fase difensiva. Abbiamo iniziato il campionato con due trasferte difficili, devo dire che la squadra è cresciuta alla lunga avendo anche qualche opportunità".

Venezia, Di Francesco dopo il primo punto in campionato — "Nella prima parte la Fiorentina ha avuto maggior predominio - prosegue il tecnico degli arancioneroverdi -. Sono sereno e non devo fare appelli, non è nel mio stile. Peccato perché in un paio di situazioni potevamo far male alla Fiorentina e colpire meglio di testa. I difensori però devono principalmente saper difendere, Svoboda veniva da un errore che può condizionare ed è stato bravissimo. Nella ripresa oggi la squadra è cresciuta e ha creato qualche difficoltà alla Fiorentina. Se avessimo avuto la bravura e la fortuna di trovare la zampata vincente saremmo stati più contenti".

Eusebio Di Francesco al Franchi (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Se sono fiducioso per il resto della stagione? Abbiamo commesso degli errori con la Lazio che non ci potevamo permettere ma io vedo lavorare questa squadra tutti i giorni e sono fiducioso".

"Rammarico per non aver sfruttato le occasioni? Mi tengo stretto il punto perché nel primo tempo potevamo andare sotto ma siamo stati bravi a reggere e a soffrire. Vedo il bicchiere pieno".

Di Fra su Terracciano e Duncan — "Le parate di Terracciano? Devo fargli i complimenti perché oggi è stato bravo: lui è un buon portiere, è uno solido. Come lo è De Gea, per la storia che ha avuto. I portieri devono parare, Terracciano l'ha fatto bene oggi come l'anno scorso".

"Duncan? E' partito mogio mogio... ma è salito nel secondo tempo: secondo me sentiva anche troppo la partita. Deve tornare ad essere continuo com'era a Sassuolo".