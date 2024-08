Venezia, colpo tra i pali: ufficiale l’arrivo di Filip Stankovic dall’Inter

" Il Venezia FC - si legge in una nota ufficiale - comunica di aver raggiunto l'accordo con FC Internazionale per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione 24/25, con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, del portiere classe 2002 Filip Stankovic".

Le prime parole di Stankovic

"Scegliere Venezia è stato facile - ha dichiarato Stankovic al sito ufficiale del club -. Quando sono venuto da avversario l’anno scorso si percepiva una grande atmosfera in uno stadio come il Penzo, e quando ho saputo dell’interessamento del Venezia non ci ho pensato due volte. Ho visto il nuovo centro sportivo, è moderno e funzionale, e le prime impressioni sono davvero positive. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, sono sicuri che sapranno spingerci verso il raggiungimento dei nostri obiettivi".