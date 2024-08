La squadra, allenata in panchina da Eusebio Di Francesco, ha già messo in mostra il kit in edizione speciale in occasione della partita di Coppa Italia disputata ieri contro il Brescia. A partire dalla prima partita di Serie A, in programma domenica 18 agosto alle 20:45 contro la Lazio all'Olimpico, verrà svelata tutta la collezione. Insomma, Prima Squadra maschile e femminile e settore giovanile vestiranno con il brand di Drake...