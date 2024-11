Sacchi ottimista: “La serie A è in crescita. Italia? Mi aspetto conferme”

"Spalletti bravissimo: l'ha dimostrato a Napoli"

"La sfida di questa sera a Bruxelles non è solo importante per la classifica del gruppo di Nations League, ma anche per valutare i progressi compiuti dalla Nazionale, che, dopo il deludente Europeo, ha mostrato segni di miglioramento sotto la guida di Spalletti". Così, Arrigo Sacchi, incomincia la sua intervista ai colleghi della rosea. L'ex allenatore del Milan, predica attenzione: "Il Belgio giocherà in casa, avrà il supporto del suo pubblico, e sarà un avversario difficile". Sacchi si aspetta una conferma, dopo le buone prestazioni arrivate a seguito del disastroso Europeo estivo: "Ogni giocatore deve supportare i propri compagni, come hanno fatto nelle ultime partite, deve correre senza risparmiarsi, dare il massimo sul campo. Solo così si guadagneranno gli applausi. Quando un giocatore dà tutto se stesso, non ci sono rimproveri che possano essere fatti. Sono certo che Spalletti, che è un allenatore di grande valore, come ha dimostrato con la vittoria dello scudetto al Napoli, punterà molto su questo aspetto. Il suo calcio è collettivo, dove ogni membro della squadra è parte integrante del progetto. E per raggiungere l’obiettivo di un gioco corale è fondamentale avere un gruppo coeso e unito".