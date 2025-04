Il tecnico trevigiano paga l'ultimo ko contro la Juve Stabia. Il collega, ex anche di Catania e Udinese, dovrà provare la missione salvezza

Alessandro Stella 7 aprile - 16:12

La Salernitana cambia allenatore per la quarta volta in stagione. La società campana ha esonerato infatti anche Roberto Breda. Al suo posto è pronto Pasquale Marino, che dovrebbe dirigere già l'allenamento di questo pomeriggio (ore 17.30). Breda invece saluta la Salernitana dopo un'avventura durata appena tre mesi. Arrivato a gennaio, rilevando Stefano Colantuono, il tecnico trevigiano ha raccolto solo 3 vittorie in 12 partite.

L'ultimo ed ennesimo ko nel derby contro la Juve Stabia e il momentaneo diciannovesimo posto in classifica, che varrebbe la diretta retrocessione diretta in Serie C, hanno convinto il presidente granata, Danilo Iervolino, ad optare per un'altra svolta. Infatti oltre prima di Breda e Colantuono (rimasto in Campania solo sette giornate tra novembre e fine dicembre, per poi rescindere consensualmente il contratto), la Salernitana ha esonerato anche Giovanni Martusciello.

Breda esonerato poco prima dell'allenamento mattutino, l'abbraccio con i calciatori — La storia tra Breda e la Salernitana è finita con modalità di comunicazione rivedibili. L'ormai ex allenatore ha ricevuto la notizia mentre si trovava già al Centro Sportivo Mary Rosy, per dirigere la prima seduta tecnica della settimana. La società ha deciso invece di cancellare all'improvviso l'allenamento e Breda non ha potuto fare altro che salutare e abbracciare i calciatori già presenti. Poi il commiato ufficiale del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale".

Per Marino contratto fino a giugno, parte la difficile missione salvezza — Pasquale Marino dunque sarà il prossimo tecnico della Salernitana. Manca solo l'ufficialità, ma il siciliano conoscerà la squadra già questo pomeriggio. Per lui pronto un contratto fino a giugno con opzione di allungamento. L'esperto allenatore, ex tra le altre di Catania, Parma e Udinese, avrà il difficile compito di guidare i granata alla salvezza. Sei partite da qui a fine campionato per portare a termine la missione. Si parte sabato pomeriggio, ore 15, in casa contro il Sudtirol in quello che è un vero scontro salvezza. Poi subito altri due incroci decisivi con Cittadella e Cosenza, per poi chiudere con Spezia, Mantova e Sampdoria. I playout distano due punti, la salvezza diretta cinque: è dura ma non impossibile.