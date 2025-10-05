La Salernitana si aggiudica il derby contro la Cavese e rimane saldo in vetta allontanando la rivale corregionale del Benevento. La squadra di Prosperi, ha portato più di un grattacapo alla squadra granata, che è stata abile a rimanere concentrata

Michele Bellame Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 17:29)

Salernitana-Cavese è il derby campano del girone C di serie C, ed è valido per la settima giornata. La Salernitana si conferma capolista del girone, sganciando il Benevento sconfitto contro il Latina in trasferta, e spera in uno stop del Cosenza che stasera giocherà contro l'Audace Cerignola. La Cavese, invece, non riesce a mantenere la scia positiva dopo la vittoria - la prima - guadagnata a Monopoli la scorsa settimana.

Cinque reti e tanto spettacolo: il derby tra Salernitana e Cavese ha regalato emozioni fino all’ultimo. L’allenatore Prosperi aveva impostato con cura la sfida, ma a fare la differenza sono stati l’esperienza e la lucidità di Raffaele, che ha guidato i granata a una vittoria pesante in chiave classifica. La Salernitana si è imposta per 3-2, conquistando tre punti fondamentali nella corsa al vertice. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa, in un secondo tempo ricco di colpi di scena: vantaggio iniziale della Cavese, rimonta e sorpasso dei padroni di casa, nuovo pareggio ospite e sigillo definitivo firmato da Inglese.

Salernitana-Cavese, la sintesi del match — per la cronaca della partita, il corrispondente

Michele Bellame

La prima frazione è scivolata via con poche emozioni: la Salernitana ha tenuto il controllo del gioco ma senza riuscire a concretizzare. Nella ripresa, la Cavese ha colpito a freddo grazie a un’azione costruita sulla destra: Awua ha servito al centro Sorrentino, bravo a sorprendere Donnarumma per lo 0-1. La reazione granata è stata immediata. L’ingresso di Achik ha cambiato il ritmo del match: un suo cross preciso ha trovato Inglese, che di testa ha firmato il pareggio. Pochi minuti dopo, un nuovo traversone ha permesso a Ferrari di insaccare il gol del sorpasso.

La Cavese non si è arresa e, su un rapido capovolgimento di fronte, Macchi ha trovato dalla distanza la rete del 2-2. Ma la Salernitana ha reagito ancora, alzando il baricentro e intensificando la manovra. Una combinazione sulla sinistra tra Frascatore e Villa ha liberato nuovamente Inglese, che sul secondo palo ha realizzato la doppietta personale e il 3-2 definitivo. Nel finale gli ospiti hanno tentato l’assalto, ma la difesa granata si è dimostrata solida, con Donnarumma attento in più di un’uscita.

Determinanti i cambi e gli aggiustamenti tattici di Raffaele, che ha ridato equilibrio e intensità alla squadra. Anche alcuni episodi arbitrali, revisionati dal VAR senza variazioni di giudizio, hanno contribuito a mantenere invariato il risultato. Con questo successo, la Salernitana si porta al comando del girone, staccando il Benevento di tre punti. Una vittoria che ha mostrato il carattere del gruppo e la capacità di reagire nei momenti più difficili, in un derby vibrante e ricco di emozioni. Salernitana-Cavese finisce 3-2: i granata prolungano la serie positiva contro i rivali blufoncé.