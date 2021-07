Sampdoria Women, successo all’esordio e Spinelli vince “derby” da ex sul Milan

Il precampionato inizia alla grande per le ragazze di Cincotta. L'ex Inter Tarenzi regala la gioia contro il Servette e poi una buona fase difensiva porta allo 0-0 col Milan. Prova convincente per l'ex rossonera Spinelli.

Spinelli dal Milan alla Samp e oggi, già, una sorta di derby nonostante l'amicizia che resta con le compagne tra cui con Giacinti: “Sono un’amante delle sfide, non potevo perdere quest’occasione. Sin da subito ho percepito grande volontà da parte della Sampdoria di portarmi qui a Genova: dopo un’annata al Milan di alti e bassi, sono felice di far parte di questo entusiasmante progetto. Ho deciso di mettermi in gioco e provare a togliermi altre soddisfazioni in un ambiente tutto nuovo”.

E sulla nuova maglia "Blucerchiata": “È stato speciale. Indossare la maglia blucerchiata per la prima volta ed essere consapevole di rappresentare un club prestigioso come la Sampdoria è stata un’emozione unica. So cosa rappresenta questa maglia per Genova, e so anche che questa è la prima volta della Samp femminile in Serie A: sarà un orgoglio e un privilegio poterla indossare. Farò del mio meglio, insieme alle mie compagne e tutto lo staff, per onorare questi colori e provare a raggiungere grandi obiettivi. L’attenzione su di noi sarà elevata, siamo le “ultime arrivate” in Serie A: vogliamo provare a sorprendere tutti, per questo scenderemo in campo per fare del nostro meglio”.