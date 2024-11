San Siro, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il prezzo

Dopo l'incontro di circa due settimane fa, tra il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in quota PD, un delegazione delle due squadre meneghine, Milan e Inter, e la sovrintendente all'archeologia e del paesaggio Emanuela Carpani , ed i ministri Alessandro Giuli , neo ministro alla cultura dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano , e Andrea Abodi , ministro allo sport, la palla per la valutazione dei terreni e dello stadio di San Siro passava all'Agenzia delle Entrate.

San Siro vale 197 milioni: Inter e Milan hanno ricevuto il documento

Dopo la manifestazione d'interesse per l'acquisizione dell'area, trasmessa al Comune di Milano, è arrivata la valutazione dell'Agenzia delle Entrate per San Siro: 197 milioni di euro per lo stadio "Giuseppe Meazza" e per i terreni di pertinenza.