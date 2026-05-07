Lo Stadio San Siro si prepara a scrivere una nuova importante pagina di storia. Questa volta non sul campo ma... sopra di esso. L'iconico impianto, casa di Milan e Inter, si prepara a inaugurare l'evento "Skywalk", un percorso in quota che consente ai visitatori di salire fino alla copertura e camminare sulle celebri travi rosse a 55 metri d’altezza dal terreno di gioco.

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MILANO, ITALIA - 10 MAGGIO: Vista generale dell'interno dello stadio mentre il maxischermo a LED mostra il logo della UEFA Champions League prima della partita di andata delle semifinali di UEFA Champions League tra Milan e Internazionale allo stadio San Siro il 10 maggio 2023 a Milano, Italia. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

San Siro, al via l'evento "Skywalk": la passeggiata sul tetto dello stadio

per la prima volta nella sua storia quasi centenaria, lo stadio offre un punto di vista completamente nuovo: non più dagli spalti o dal campo, ma dall’alto,

sopra il rettangolo di gioco. Un’iniziativa che unisce adrenalina e scoperta architettonica, pensata per arricchire l’offerta turistica dello stadio milanese.

إفتتح ملعب San Siro تجربة جديدة للجماهير تتمثل في “Roof Walk”وهي جولة تسمح للزوار بالسير فوق سطح الملعب والإستمتاع بإطلالات بانورامية على مدينة Milan



🔹️التجربة الجديدة تمنح الجماهير



▪️فرصة الصعود إلى أعلى نقطة في الملعب

▪️مشاهدة أرضية الملعب والمدرجات من زوايا غير مسبوقة

▪️… pic.twitter.com/HVAj21Rryy — زاوية الملاعب ⛳️🏟 (@stadiumscorner) May 7, 2026

Lo stadio San Siro è pronto a fare spiccare il volo. La casa dinon ha certo bisogno di presentazioni ma quello che sta per succedere ha davvero dell'incredibile. Dal 4 maggio,lungo le travi rosse sospese

Questo evento è stato chiamato, appunto, "Skywalk", consentirà infatti ai visitatori di vivere una passeggiata come mai prima d'ora, ovvero a 55 metri di altezza dal terreno di gioco. Il percorso parte dal Gate 8,lo stesso accesso del Museum&Tour, e prevede un briefing iniziale prima della salita alla copertura attraverso una delle iconiche torri. Da lì prende il via la camminata guidata, che collega la Torre 4 alla Torre 1, passando sopra il terzo anello e offrendo scorci vertiginosi sul campo e sugli spalti.

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Il momento clou dell’esperienza è il passaggio sulla passerella sospesa, dalla quale lo sguardo abbraccia il manto erboso. Ma la Skywalk è anche un viaggio nella storia dello stadio, poiché i visitatori potranno osservare da vicino la struttura reticolare in acciaio realizzata per i Mondiali di Italia 1990 e scoprire i segreti della costruzione del terzo anello. Tutto questo in attesa che il progetto del nuovo stadio prenda definitivamente forma.

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