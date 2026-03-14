Sassuolo-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 10:32)

Tutti i riflettori sono puntati sul Mapei Stadium, perché domenica 15 marzo alle ore 15 andrà in scena il derby emiliano tra Sassuolo-Bologna, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. L'obiettivo tra le formazione è condiviso: vincere per superare quota 40 punti in campionato, ma soprattutto per regalare una gioia ai propri tifosi.

D'altronde, un derby rende il sapore della vittoria ancora più dolce, o al contrario, più amaro per la squadra che potrebbe uscirne battuta. Già, potrebbe, perché nonostante l'obiettivo condiviso tra neroverdi e rossoblù, non è escluso che il risultato al termine della gara indichi una parità. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

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Sassuolo-Bologna, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

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La situazione delle due squadre — Il Sassuolo dorme sonni tranquilli in nona pozione, forte dei 38 punti conquistati dopo la promozione della scorsa stagione. La formazione di Grosso ha sorpreso anche gli addetti ai lavori, dimostrando un sistema di gioco all'insegna di equilibrio, determinazione e qualità. Di fatti, i neroverdi hanno collezionato cinque vittorie nelle ultime sette partite. I tre punti sono arrivati con Cremonese e Pisa, prima della caduta con l'Inter; le altre vittorie contro Udinese, Verona e Atalanta, mentre nell'ultimo turno di campionato non sono riusciti ad evitare la sconfitta sul campo della Lazio.

Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva al derby emiliano con gli stessi risultati ottenuti dai rivali in altrettante partite disputate. Nell'ordine, la formazione rossoblù ha prima rimediato una sconfitta con il Parma, poi tre vittorie consecutive con Torino, Udinese e Pisa; eppure, nell'ultimo match casalingo contro il Verona, non è riuscita a evitare il ko contro i gialloblù. Nel frattempo, però, Orsolini e compagni hanno anche detto addio alla Coppa Italia - cammino terminato ai quarti di finale per mano della Lazio - oltre ad aver pareggiato in un altro derby, quello tutto italiano, negli ottavi di finale di Champions League contro la Roma. Sfida terminata 1-1, in attesa del match di ritorno.

Probabili formazioni di Sassuolo-Bologna — Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Freuler, Moro, Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

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