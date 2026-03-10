Sassuolo, Grosso: “Peccato per il risultato, ora testa alle prossime partite”

Il Sassuolo perde 2-1 all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri e interrompe la sua striscia di vittorie. I neroverdi entrano male in partita e subiscono il gol di Maldini dopo appena 2' . Gli uomini di Grosso rispondono superata la mezz'ora, grazie al pareggio di Lauriente al 35' . Bene anche ad inizio ripresa, ma nel finale emerge la qualità dei biancocelesti: al 92' Marusic segna il gol decisivo che regala i tre punti alla Lazio. Il Sassuolo resta così al nono posto in classifica con 38 punti .

Al termine del match, Fabio Grosso ha commentato il successo in conferenza stampa: "Peccato per il risultato, il pareggio ci avrebbe permesso di dare continuità alle ultime partite. Sono comunque contento della prova dei ragazzi".