Il Sassuoloperde 2-1 all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri e interrompe la sua striscia di vittorie. I neroverdi entrano male in partita e subiscono il gol di Maldini dopo appena 2'. Gli uomini di Grosso rispondono superata la mezz'ora, grazie al pareggio di Lauriente al 35'. Bene anche ad inizio ripresa, ma nel finale emerge la qualità dei biancocelesti: al 92' Marusic segna il gol decisivo che regala i tre punti alla Lazio. Il Sassuolo resta così al nono posto in classifica con 38 punti.
derbyderbyderby calcio italiano Sassuolo, Grosso: “Peccato per il risultato, ora testa alle prossime partite”
LE DICHIARAZIONI
Sassuolo, Grosso: “Peccato per il risultato, ora testa alle prossime partite”
Termina 2-1 la sfida tra Lazio e Sassuolo. Grosso ha analizzato così il match in conferenza stampa
Al termine del match, Fabio Grosso ha commentato il successo in conferenza stampa: "Peccato per il risultato, il pareggio ci avrebbe permesso di dare continuità alle ultime partite. Sono comunque contento della prova dei ragazzi".
Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA