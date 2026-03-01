derbyderbyderby calcio italiano Sassuolo, Grosso: “Giocato una partita pazzesca con determinazione e lucidità”

Termina 2-1 la sfida tra Sassuolo e Atalanta. Grosso ha analizzato così il match in conferenza stampa
Gianmarco Inguscio
Il Sassuolo sbanca in casa contro l'Atalanta di Palladino, grazie alle reti di Kone e Thorstvedt, rispettivamente nella prima e nella seconda frazione di gioco. I bergamaschi accorciano nel finale di partita con Musah, ma il parziale di 2-1 indica che i neroverdi di Grosso conquistano la terza vittoria consecutiva e volano all'ottavo posto in classifica con 38 punti. I padroni di casa sono rimasti in dieci uomini dal 16' per l'espulsione di Pinamonti. Al termine del match, il tecnico neroverde ha commentato il match in conferenza stampa: "Oggi abbiamo giocato una partita davvero pazzesca. I ragazzi sono stati lucidi e determinati. Un risultato che premia tutti, chi ha giocato, chi è entrato a partita in corsa e chi ha contributo da fuori".

