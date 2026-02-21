Sassuolo, Grosso: “Raggiunto un livello importante. Ora testa all’Atalanta”

Il Sassuolo non sorprende più e batte anche il Verona dopo l'Udinese. Il match inizia in salita per i neroverdi che faticano a trovare il pallino del gioco, fino al primo gol della gara realizzato da Pinamonti al 40'. Poco dopo, al 44' Berardi fallisce l'appuntamento dal dischetto, ma spinge il pallone in rete dopo una prima ribattuta di Montipò . La partita cambia atteggiamento e verte verso i padroni di casa che, ancora con il beniamino di casa Berardi, chiude definitivamente le sorti dell'incontro al 62'. Bene anche Laurienté protagonista con due assist. Infine, allo scadere il Verona rimane anche in dieci a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Ai Musrati .

Al termine del match, Fabio Grosso ha commentato il successo in conferenza stampa: "Abbiamo raggiunto un livello molto alto e non era affatto scontato. Ci godiamo questi risultati e continueremo a lavorare per farci trovare ponti in ogni partita".