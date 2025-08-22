L'allenatore degli emiliani pronto a sfidare i campioni d'Italia: "Sarà una bella opportunità". E poi elogia capitan Berardi: "Ce lo teniamo stretto, qui ha fatto grandi cose"

Alessandro Stella 22 agosto - 14:21

Per il neopromosso Sassuolo di mister Fabio Grosso il battesimo del fuoco nella nuova Serie A non sarà certo dei più semplici. Anzi al contrario forse sarà il più difficile possibile. Gli emiliani infatti esordiranno domani, ore 18.30 tra le mura amiche del Mapei Stadium, contro il Napoli campione d'Italia in carica.

I neroverdi saranno impegnati dunque in una sfida di altissimo livello utile per testare subito il proprio livello con una delle favorite alla vittoria del titolo. Ma Grosso in conferenza stampa è apparso entusiasta di misurarsi in questa sfida: "Incontriamo una squadra fortissima però sarà una bella opportunità per provare a raccogliere qualcosina e mettere dentro quelle che sono le nostre qualità".

Grosso e il Sassuolo pronti all'esordio: "Il livello si alza, ma siamo preparati. Servirà tanta lucidità" — Il tecnico neroverde ha manifestato tutta la propria soddisfazione per il ritorno nella massima categoria: "Siamo contentissimi di iniziare dove l'anno scorso all'inizio sognavamo di essere. Meritatamente abbiamo ritrovato questa categoria e lo abbiamo fatto con duro lavoro, dedizione, sacrifici e anche con le qualità dei ragazzi. Vogliamo mantenere motivazioni e valori che ci hanno contraddistinto l'anno scorso".

Le maggiori possibili difficoltà non spaventano l'ex campione del mondo 2006: "Il livello si alza ma siamo convinti che avremo le qualità per provare a raggiungere i nostri obiettivi. Ci saranno delle difficoltà e dei momenti belli che mi auguro saranno tanti. Ci approcciamo a questo campionato con grandissimo entusiasmo".

Per Grosso, che in Serie A ha già allenato il Brescia subentrando però a stagione in corso, quello col Sassuolo sarà l'esordio nella massima categoria dalla prima giornata: "Per me è una bella emozione affrontare questo campionato con una società serissima e cercherò di farlo nel migliore dei modi però non mi focalizzo sulle cose personali. So che sarà un esordio ma per me poi ogni occasione è un momento di emozione. L'obiettivo nostro è quello di riuscire a mantenere sempre grandissima lucidità in tutti i momenti della stagione sapendo che si parte ora e che si arriverà a maggio a voler raggiungere quello che tutti vogliamo raggiungere".

"Ammiro Berardi, ha fatto la storia del club. Matic può dare una grossa mano" — Inevitabile poi un commento sul capitano della sua squadra, quel Domenico Berardi ormai bandiera del club e fresco di rinnovo fino al 2029: "Ho sempre ammirato i suoi gesti perché è un giocatore che ha fatto la storia di questo club, è arrivato da ragazzino e poi ha fatto 11 anni di Serie A con grandissima qualità. So che è contentissimo di stare qui. Ce lo teniamo stretto e cercheremo insieme a lui e con tutti gli altri compagni di provare a fare le cose migliori possibili".

Tornando alla gara col Napoli, Grosso dovrà fare i conti con alcune assenze: "Sono indisponibili Skjellerup e Thorstvedt oltre a Iannoni per squalifica". E infine un commento sull'ultimo acquisto, ormai certo anche se manca l'ufficialità, del club neroverde. Il 37enne serbo Nemanja Matic è infatti pronto a fare il suo ritorno in Serie A portando esperienza al centrocampo del Sassuolo. "Siamo consapevoli che la categoria richiede di alzare il livello altrimenti e c'è stata questa opportunità che ora mi auguro possa andare a buon fine di un giocatore fortissimo. Ovviamente è alla fine del suo percorso, però può dare una mano e sostenere i tanti ragazzi di questo gruppo".