Il sesto turno di Serie A sta volgendo al termine. Mentre si attende il fischio di inizio di Cagliari-Juventus, alle 18 è andata in onda una delle partite più attese dell'intero weekend. Sassuolo-Milan è stata presentata come la sfida fra due tecnici giovani e nuovi alla Serie A: Ruben Amorim e Alberto Aquilani. Se il livello delle rose è chiaramente differente, col Milan capace di spendere cifre ingenti nel calciomercato estivo, il campo ha lasciato dei dubbi sui valori assoluti in campo. Il tecnico neroverde è stato già capace di portare a casa 3 punti contro la Juventus, oltre che ad aver già svolto un grande lavoro di valorizzazione con i giovani come Bakola, Adzic e Sebastiano Esposito.

Sassuolo-Milan, le parole di mister Aquilani

Amorim è stato catapultato nel calcio italiano dopo la brutta esperienza con il Manchester Unite, terminata molto prima del previsto. Il suo inizio coi rossoneri non è stato esaltante ma è stato sicuramente buono: 12 punti raccolti senza mai perdere. La partita di oggi era l'occasione per osservare un vero e proprio scontro tattico di alto livello e il risultato è stato un pareggio.La partita è finita sul risultato di, grazie alle reti die Odenthal (entrato per sostituire l'infortunato Leysen). Inoltre, verso la fine della sfida, il Sassuolo si è visto annullare una rete di Thorstvedt per un presunto fallo su Gonçalo Ramos. Di questo e delle sensazioni lasciate dalla partita, ne ha parlato il tecnico neroverde Alberto Aquilani nella conferenza stampa post-match: "Oggi sonodi quello che abbiamo mostrato in campo, soprattutto visto il livello dell'avversario. Il primo tempo è stato buono ma siamo mancati gli ultimi 10', mentre nel secondo non abbiamo avuto la nostra solita qualità. Inoltre, vorrei citare la maturità della squadra che nonostante tutto, riesce sempre a rimanere in partita fino all'ultimo"

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - OCTOBER 11: Alberto Aquilani Head Coach of US Sassuolo prior to during the Serie A match between US Sassuolo and AC Milan at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on October 11, 2026 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

L'allenatore italiano ha poi continuato: "Sono positivo e non recrimino nulla, magari potevamo evitare qualche errore di troppo. Continueremo a lavorare perché siamo ambiziosi. Inoltre, sono molto contento di chi è entrato, nel calcio di oggi è fondamentale che tutti siano sul pezzo. Mi è piaciuto l'ingresso di Bowie, è complementare rispetto a Esposito. Chiudo con il dispiacere per Leysen che si è fatto male nel momento in cui stava avendo un'ottima crescita".