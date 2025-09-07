Serie A senza Calabria: da quanto manca una calabrese nella massima serie italiana?

La Serie A non vede tra una squadra con sede in Calabria da diverso tempo. Esattamente da quanto? Tutti i club che ci sono riusciti.

Gennaro Dimonte 7 settembre - 11:22

Il giorno del derby tra Cosenza e Crotone in Serie C è arrivato. Queste due squadre dalla grande tradizione calcistica tornano ad affrontarsi dopo 3 anni e tanti alti e bassi. La storia di un calcio, quello della Calabria, troppo spesso assente in Serie A nell'ultimo periodo. Ma da quanto manca un club di questa regione nella massima serie italiana?

Storia del derby tra Cosenza e Crotone: si sono mai affrontate in A? — Il match tra calabresi infiamma la terza giornata del Girone C di Serie C. Club che spesso e volentieri si sono confrontati e hanno dato vita a delle autentiche battaglie in campo. L'ultimo precedente infatti dice 3-3, nell'annata 2021-2022 che ha visto i cosentini salvarsi ai playout e i crotonesi retrocedere.

In praticamente tutte le partite disputate tra queste due squadre c'è un comune denominatore: la Serie B. Con l'esclusione di un solo match di Coppa Italia, la caratteristica principale è che tutti gli incontri del derby si sono giocati in cadetteria dal 2000 in poi. Si tratta quindi di un vero e proprio unicum tra Cosenza e Crotone.

Ma la domanda principale è: si sono mai affrontate in Serie A? Complice l'assenza dei cosentini dalla massima serie italiana, non c'è mai stata questa possibilità.

Da quanto manca la Serie A in Calabria? L'ultimo club protagonista — Per risalire all'ultimo campionato di Serie A con una calabrese nella lista dei club bisogna andare alla stagione 2020-2021. Il Crotone riuscì nella doppia impresa di tornare nuovamente in A dopo il miracolo nel 2016 e la retrocessione due anni dopo ma con soli 23 punti non si guadagnò la salvezza. Da quel momento in poi la Calabria non ha più avuto una squadra nella massima lega italiana.

Prima dei rossoblù è stata la Reggina a rendersi grande protagonista nel panorama calcistico del paese fino al 2008-2009. Tanti i campioni che hanno vestito la maglia granata in A come Pirlo, Nakamura, Corradi e tanti altri. Prima promozione in A avvenuta nel 1999 per la città sulla stretto che ha raggiunto al massimo il decimo posto nel 2004-2005.

Il Catanzaro ha il primato di aver raggiunto prima di tutte le altre calabresi la Serie A. Fù addirittura il 1971 e i ragazzi allenati da Gianni Seghedoni ebbero il lusso di potersi confrontare con le migliori realtà nazionali nonostante l'immediata retrocessione. Nonostante tutto i giallorossi sono riusciti a disputare altri sei campionati fino al 1983, anno dell'ultima permanenza in A.