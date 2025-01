Serie A femminile, Juventus Women-Inter: dove seguire il match in diretta tv e streaming

Il match tra Juventus e Inter si presenta come un potenziale spartiacque nella lotta per il titolo. Con la stagione regolare agli sgoccioli – mancano infatti solo tre turni prima dell'inizio della Poule Scudetto – ogni punto conquistato può risultare determinante. La Juventus arriva a questo incontro dopo la prima sconfitta stagionale, subita contro la Roma, un risultato che ha interrotto una lunga striscia positiva. Dall'altra parte, l'Inter è in un momento di forma straordinaria: le ragazze guidate da Piovani hanno collezionato sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite. Non perdono dall'inizio di novembre, quando furono sconfitte 2-1 dalla Fiorentina.