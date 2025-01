Serie A femminile, Juventus Women-Inter storico: stato e pronostico

Torna la Serie A femminile con il 16° turno di campionato. Venerdì 24 gennaio alle 18:30 la Juventus Women ospiterà l' Inter per il “Derby d'Italia" in una sfida decisiva in termini di classifica. La Juve , prima con 38 punti, arriva dalla sconfitta per 1-3 contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, mentre l’Inter , seconda, vuole confermare la crescita, dopo aver registrato una vittoria e due pareggi nelle ultime tre sfide contro le bianconere.

Pronostico e quote

Il match tra Juventus e Inter si preannuncia equilibrato e altamente competitivo, con le bianconere che partono favorite. La Juventus è quotata 1.55 per la vittoria, un dato che riflette la tradizione di forza casalinga e il desiderio di riscatto dopo la sconfitta per mano della Roma. Dall'altra parte, l'Inter viene valutata a 5.00, con una quota più alta che comunque tiene conto del buon momento di forma delle nerazzurre, che sono state capaci di ottenere risultati positivi contro le bianconere nelle ultime stagioni. Il pareggio, infine, è quotato 3.75, evidenziando la possibilità che entrambe le squadre si dividano la posta in palio in un incontro molto combattuto. Le quote riflettono un match non troppo incerto, la Juventus resta la favorita per un successo che consoliderebbe la sua posizione in classifica.