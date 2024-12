Torna la Serie A femminile e con essa torna, per la 12^ giornata del campionato, anche il derby di Milano : stavolta le rossonere ospiteranno la squadra nerazzurra alla Scala del Calcio, in una partita che potrà dire tanto in termini di classifica. Vediamo perciò come le due rose arrivano al match di questa domenica 8 dicembre e quale delle due potrebbe essere la favorita per aggiudicarsi la vittoria.

Milan-Inter femminile, la storicità del momento

Innanzitutto, bisogna sottolineare il luogo in cui il big match verrà disputato perché, come scritto sui canali ufficiali della FIGC: "La Serie A Femminile eBay nella Scala del calcio e non per una partita come le altre. Domenica 8 alle 14.30, lo stadio 'Giuseppe Meazza' ospiterà il derby femminile valido per la dodicesima giornata, con in campo Milan e Inter. Una notizia straordinaria per il calcio femminile italiano, che torna in un grande stadio a distanza di meno di due mesi dal match tra Juventus e Roma. Sarà la terza volta, invece, che San Siro aprirà le porte al calcio femminile: la prima fu nel settembre del 1974, con la Nazionale che superò 3-0 la Scozia. Mentre quella più recente risale al 5 ottobre del 2020, con la sfida di Serie A tra Milan e Juventus, giocata con soli 1.000 spettatori per via delle restrizioni dovute alla pandemia". Insomma, un derby che regala un vero e proprio momento storico.