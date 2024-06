Sabato 8 giugno allo Stadio Arechi di Salerno prenderà il via il primo raduno di Serie A Operazione Nostalgia 2024: scenderanno in campo tanti ex campioni del calcio italiano. Ormai è tutto pronto, l'attesa sta per finire...

Sergio Pace Redattore 5 giugno 2024 (modifica il 5 giugno 2024 | 15:52)

Manca davvero poco ad uno degli eventi più nostalgici di sempre legato al mondo del pallone. Quello nostrano, che ci ha fatto battere il cuore in passato fino a convincerci di una cosa: il calcio è stato il nostro primo grande amore. E allora tutti pronti, l'attesa sta davvero per finire. Sabato 8 giugno allo Stadio Arechi di Salerno prenderà il via il raduno di Serie AOperazione Nostalgia2024. Tanti ex campioni scenderanno in campo per farci rivivere emozioni passate che sono rimaste intatte nei nostri cuori e nelle nostre menti. Si parte...

Si inizia da Salerno... — Lo stadio "Arechi" di Salerno ospiterà il raduno di Operazione Nostalgia 2024. Sabato 8 giugno si inizierà presto con un lungo programma che proseguirà per tutta la giornata. Come comunicato dalla stessa organizzazione su Facebook, dalle 10 i visitatori potranno fare il loro ingresso nel fan village (area rinfresco, giochi e stand di intrattenimento) dedicato e allestito nel parcheggio della tribuna dello stadio.

Foto tratta da Account Instagram serieaoperazionenostalgia

Due calciatori diversi ad ogni ora faranno la loro comparsa in uno spazio dedicato per incontrare i fan. E via così per tutto il pomeriggio fino a quando alle 18:30 non si apriranno i cancelli dello Stadio Arechi. Più o meno verso le 19:15 prenderà il via lo show musicale. Dalle 19:35 si inizierà con il riscaldamento delle vecchie glorie del calcio italiano. Un momento atteso da tantissimi nostalgici. E poi? E poi alle 20 il calcio d'inizio, con la partita che verrà trasmessa in diretta TV.

Una carrellata di ex campioni... — Saranno tante le stelle e gli ex campioni del nostro calcio che parteciperanno al raduno di Operazione Nostalgia a Salerno sabato 8 giugno. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Antonio Chimenti, Marco Amelia.

Difensori: Javier Zanetti, Andrea Barzagli, Nascimento Aldair, Alessandro Lucarelli, Vincent Candela, Fabio Galante, Max Tonetto, Luigi Garzya, Vittorio Tosto, Alberto Savino, Luca Fusco.

Centrocampisti: David Pizarro, Luigi Di Biagio, Stefano Fiore, Ighli Vannucchi, Aparecido Cesar, Dario Marcolin, Giampiero Maini, Antonio Filippini, Emanuele Filippini, Giacomo Tedesco, Guerino Gottardi, Mauro Bressan, Pierluigi Orlandini, Luca Altomare, Giancarlo Pantano.

Attaccanti: Roberto Baggio, Francesco Totti, David Trezeguet, Diego Milito, Antonio Di Natale, Ernesto Chevanton, Nicola Ventola, Arturo Di Napoli, David Di Michele, Davide Moscardelli, Ciro De Cesare, Patrizia Panico.

Il secondo raduno a Novara — In programma anche un secondo raduno targato Operazione Nostalgia. Appena un mese dopo si scenderà nuovamente in campo. Stavolta il teatro dei sogni sarà lo Stadio Silvio Piola di Novara, domenica 7 luglio. Una particolarità riguarda il grande Roberto Baggio. Il Divin Codino, infatti, rappresenterà entrambe le squadre al raduno di Salerno vestendo la maglia numero 10.