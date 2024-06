I primi gol in un derby Roberto Baggio li segna indossando la maglia della Fiorentina. Stagione 1986/1987, i viola giocano in casa contro l'Empoli in Coppa Italia (3 settembre 1986). Il derby dell'Arno finirà 2-1 per la Fiorentina, gara decisa dalla doppietta di Baggio tra il 55' e il 63' del secondo tempo.