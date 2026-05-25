Il nuovo calendario diramato dalla Lega Serie A delinea ufficialmente gli impegni delle squadre nella prossima stagione calcistica italiana, stabilendo i tempi del percorso che porterà le squadre a contendersi la Serie A e la Coppa Italia. La stesura del programma ha dovuto tenere conto di tutti gli impegni internazionali dei club e delle rispettive nazionali, cercando un equilibrio tra le esigenze televisive, il riposo degli atleti e lo spettacolo sul terreno di gioco.

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Lega Serie A, il calendario ufficiale per la stagione 2026-2027

Laha definito ufficialmente le date per il calendario del campionato e della Coppa Italia per la prossima stagione calcistica. La massima serie del campionato italiano prenderà il via domenicae si concluderà domenicadopo 38 giornate di gara.

Nel corso della stagione sono previsti due soli turni infrasettimanali, fissati per mercoledì 28 ottobre e mercoledì 6 gennaio in occasione dell'Epifania. Il campionato osserverà inoltre quattro domeniche di sosta complessive per lasciare spazio agli impegni delle squadre nazionali, programmate per il 27 settembre, il 4 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo.

BERGAMO, ITALIA - 20 DICEMBRE: L'arco con il logo della Serie A è esposto prima della partita di Serie A tra Atalanta BC e AS Roma al Gewiss Stadium il 20 dicembre 2020 a Bergamo, Italia. Gli stadi sportivi in tutta Italia restano soggetti a rigide restrizioni a causa della pandemia di Coronavirus, poiché le leggi sul distanziamento sociale del governo vietano la presenza di tifosi all'interno dei locali, con il conseguente svolgimento delle partite a porte chiuse. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Parallelamente la Coppa Italia aprirà ufficialmente la nuova annata agonistica già durante il mese di agosto. Il turno preliminare si disputerà domenica 9 agosto 2026, seguito immediatamente dai trentaduesimi di finale previsti per la domenica successiva 16 agosto.

La manifestazione proseguirà con i sedicesimi di finale in gara unica il 2 settembre, per poi dare spazio alla fase finale con gli ottavi di finale distribuiti tra i mesi di dicembre e gennaio, i quarti di finale a febbraio e le semifinali con sfide di andata e ritorno il 3 marzo e il 21 aprile. La finale del torneo per l'assegnazione della coppa nazionale si terrà a Roma nella giornata di mercoledì 19 maggio 2027.