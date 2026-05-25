La Lega Serie A ha reso ufficiale il calendario per il prossimo campionato e per la Coppa Italia: non si giocherà la settimana di ferragosto.
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Il nuovo calendario diramato dalla Lega Serie A delinea ufficialmente gli impegni delle squadre nella prossima stagione calcistica italiana, stabilendo i tempi del percorso che porterà le squadre a contendersi la Serie A e la Coppa Italia. La stesura del programma ha dovuto tenere conto di tutti gli impegni internazionali dei club e delle rispettive nazionali, cercando un equilibrio tra le esigenze televisive, il riposo degli atleti e lo spettacolo sul terreno di gioco.
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Lega Serie A, il calendario ufficiale per la stagione 2026-2027La Lega Serie A ha definito ufficialmente le date per il calendario del campionato e della Coppa Italia per la prossima stagione calcistica. La massima serie del campionato italiano prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 30 maggio 2027 dopo 38 giornate di gara.
Nel corso della stagione sono previsti due soli turni infrasettimanali, fissati per mercoledì 28 ottobre e mercoledì 6 gennaio in occasione dell'Epifania. Il campionato osserverà inoltre quattro domeniche di sosta complessive per lasciare spazio agli impegni delle squadre nazionali, programmate per il 27 settembre, il 4 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo.
Parallelamente la Coppa Italia aprirà ufficialmente la nuova annata agonistica già durante il mese di agosto. Il turno preliminare si disputerà domenica 9 agosto 2026, seguito immediatamente dai trentaduesimi di finale previsti per la domenica successiva 16 agosto.
La manifestazione proseguirà con i sedicesimi di finale in gara unica il 2 settembre, per poi dare spazio alla fase finale con gli ottavi di finale distribuiti tra i mesi di dicembre e gennaio, i quarti di finale a febbraio e le semifinali con sfide di andata e ritorno il 3 marzo e il 21 aprile. La finale del torneo per l'assegnazione della coppa nazionale si terrà a Roma nella giornata di mercoledì 19 maggio 2027.
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