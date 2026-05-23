Lautaro Martinez si aggiudica un altro importante riconoscimento e rende la sua stagione straordinaria. Campione d'Italia con l'Inter e detentore della Coppa Italia, l'argentino è ormai certo di conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A. Il tutto avviene, nonostante non abbia tagliato il traguardo delle 20 reti, qualcosa di a dir poco insolito per il nostro campionato.

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Bologna-Inter è la festa del gol, ma Lautaro rimane 'a secco'

L'ultima giornata di campionato per l'Inter e Lautaro Martinez è ufficialmente andata in archivio. I nerazzurri, certi da qualche settimana del titolo, hanno concluso la loro cavalcata con un pareggio ricchissimo di reti, il secondo consecutivo. Al Renato Dall'Ara di Bologna la sfida tra felsinei e ineristi termina 3-3. Al vantaggio del miglior giocatore di questa edizione della Serie A, Federico Dimarco, rispondono Bernardeschi e Pobega nel primo tempo. Nella seconda frazione di gara, invece, il Bologna si porta addirittura in doppio vantaggio con l'autorete di Zielinski. Nell'ultima mezz'ora, però, arriva la reazione della squadra di Chivu capace di andare in rete con Pio Esposito e Andy Diouf.

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale Milano festeggia con il trofeo Coppa Italia dopo la vittoria della squadra nella finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

In questa gara spettacolare, in cui l'assenza di reali motivazioni di classifica ha fatto sì che si giocasse senza alcuna pressione, Lautaro Martinez è rimasto con le polveri bagnate. Pur essendo partito titolare, ha giocato 54 minuti prima che Chivu lo sostituisse facendo subentrare Bonny. Ammonito al 41° minuto, l'argentino non ha trovato la via della rete fermando il computo personale a 17 gol. Oltre a migliorare lo score della stagione scorsa quando ne realizzò 12 in campionato, Lautaro Martinez è praticamente certo di vincere il titolo di miglior goleador del torneo.

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Alle sue 'calcagna' rimangono Donyelle Anastios Douvikas, appaiati con 13 marcature ciascuno. A meno che non segnino almeno 4 reti, la classifica cannonieri non subirà grossi scossoni al suo vertice. Lautaro, pertanto, si appresta a trionfare anche in questa graduatoria sebbene negli ultimi 25 anni di Serie A, vale a dire dalla stagione 1990-1991,

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