Bologna-Inter valida per la 38esima e ultima giornata termina senza che Lautaro Martinez abbia posto il suo timbro e rimane il capocannoniere del campionato.
Il ritorno del Capitano! L'Inter annuncia il recupero di Lautaro Martinez in grande stile
Lautaro Martinez si aggiudica un altro importante riconoscimento e rende la sua stagione straordinaria. Campione d'Italia con l'Inter e detentore della Coppa Italia, l'argentino è ormai certo di conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A. Il tutto avviene, nonostante non abbia tagliato il traguardo delle 20 reti, qualcosa di a dir poco insolito per il nostro campionato.
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Bologna-Inter è la festa del gol, ma Lautaro rimane 'a secco'L'ultima giornata di campionato per l'Inter e Lautaro Martinez è ufficialmente andata in archivio. I nerazzurri, certi da qualche settimana del titolo, hanno concluso la loro cavalcata con un pareggio ricchissimo di reti, il secondo consecutivo. Al Renato Dall'Ara di Bologna la sfida tra felsinei e ineristi termina 3-3. Al vantaggio del miglior giocatore di questa edizione della Serie A, Federico Dimarco, rispondono Bernardeschi e Pobega nel primo tempo. Nella seconda frazione di gara, invece, il Bologna si porta addirittura in doppio vantaggio con l'autorete di Zielinski. Nell'ultima mezz'ora, però, arriva la reazione della squadra di Chivu capace di andare in rete con Pio Esposito e Andy Diouf.
In questa gara spettacolare, in cui l'assenza di reali motivazioni di classifica ha fatto sì che si giocasse senza alcuna pressione, Lautaro Martinez è rimasto con le polveri bagnate. Pur essendo partito titolare, ha giocato 54 minuti prima che Chivu lo sostituisse facendo subentrare Bonny. Ammonito al 41° minuto, l'argentino non ha trovato la via della rete fermando il computo personale a 17 gol. Oltre a migliorare lo score della stagione scorsa quando ne realizzò 12 in campionato, Lautaro Martinez è praticamente certo di vincere il titolo di miglior goleador del torneo.
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