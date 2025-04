Fiorentina, Adli organizza una mega festa e c’è anche Palladino: il motivo

Rientrato in campo da pochissimo tempo dopo un lungo infortunio, Yacine Adli è stato uno dei giocatori chiave della prima parte di stagione della Fiorentina . Il centrocampista franco-algerino è stato assente per quasi due mesi a causa di un infortunio alla caviglia, ma adesso è tornato a disposizione di Palladino per il finale di stagione.

Adli organizza una festa con tutti giocatori della Fiorentina

Il giocatore di proprietà del Milan, ambientatosi subito bene a Firenze, ha organizzato - la scorsa settimana, ndr - una festa in una nota villa medicea di Firenze (in zona Marignolle) per celebrare la fine del ramadan, essendo praticante dell'Islam. Adli, che potrebbe tornare dal 1' contro il Celje in Conference League giovedì, ha postato sui propri canali social un video della festa a cui è stata invitata tutta la squadra viola. Tantissimi i tesserati gigliati immortalati, fra cui anche l'allenatore Palladino. Un bel modo di fare gruppo, assieme alla famiglie dei calciatori della Fiorentina.