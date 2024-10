Alfa chiama il bomber a gran voce: “Balotelli, ti prego, vieni al Genoa!”

Alfa si espone e prova il tutto per tutto: il suo sogno è che Balotelli arrivi al Genoa, sua squadra del cuore, e che Gilardino possa suonare il violino in una sua canzone.

Alfa (pseudonimo di Andrea De Filippi), cantante giovanissimo classe 2000 che sta scalando da mesi le classifiche italiane e sta collezionando successi su successi specialmente da quando ha vissuto l'ultima edizione di Sanremo da protagonista con Amadeus, è stato spesso e volentieri chiamato dal Genoa allo stadio come ospite d'eccezione. Il cantautore è infatti un grandissimo tifoso del Grifone e non perde occasione per rendere omaggio alla sua squadra del cuore. In una recente intervista ha poi fatto anche di più: si è esposto pubblicamente per chiamare a gran voce per Mario Balotelli!