Al New Balance Arena termina 2-1 la sfida tra Atalanta e Cremonese. Il match dei grigiorossi si mette subito in salita dopo il gol di Krstovic al 13'. Poco dopo ci pensa anche Zappacosta che al 25' insacca il raddoppio. La formazione di Nicola prova a reagire, ma i tentativi restano vani. L'unico scossone arriva allo scadere, quando al 94' Thorsby accorcia le distanze, ma il direttore di gara fischia tre volte e la ventiquattresima giornata di A, tra i bergamaschi e i grigiorossi termina così.