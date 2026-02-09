Al New Balance Arena termina 2-1 la sfida tra Atalanta e Cremonese. Il match dei grigiorossi si mette subito in salita dopo il gol di Krstovic al 13'. Poco dopo ci pensa anche Zappacosta che al 25' insacca il raddoppio. La formazione di Nicola prova a reagire, ma i tentativi restano vani. L'unico scossone arriva allo scadere, quando al 94' Thorsby accorcia le distanze, ma il direttore di gara fischia tre volte e la ventiquattresima giornata di A, tra i bergamaschi e i grigiorossi termina così.
Nicola: "Potevamo aprire il prima il match, continueremo a lottare per i tifosi"
Le Dichiarazioni
Nicola: “Potevamo aprire il prima il match, continueremo a lottare per i tifosi”
Termina 2-1 la sfida tra Atalanta e Cremonese. Nicola ha analizzato così il match in conferenza stampa
L'Atalanta consolida la classifica e raggiunge quota 39 punti, mentre la Cremonese, dopo che vittoria sfugge da 11 giornate, resta ancora 23 punti, insidiando la rincorsa alla salvezza. Al termine del match, il tecnico dei grigiorossi ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro i bergamaschi, dichiarando: "Potevamo aprire prima il match. I tifosi ci hanno stimolato per continuare a lottare".
